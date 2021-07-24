風雨英雄曝！烟花襲北台山區904戶停電　這一幕讓人感謝

▲「烟花」颱風雖未直撲台灣卻夾帶豐沛雨量，桃園市復興區三光里等地區23日晚間突然停電，台電工程人員清晨起冒雨搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中度颱風「烟花」雖未直撲台灣，但外圍環流夾帶豪雨侵襲北台灣，桃園市復興區23日晚間傳出部分地區停電，台電公司指出，總計造成三光里等6個里、904戶停電，工程人員清晨冒雨搶修，在上午10時28分搶修完畢完成復電，至於停電原因仍在查修了解中。

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▲「烟花」颱風雖未直撲台灣卻夾帶豐沛雨量，桃園市復興區部分路段出現零星坍方，台電人員沿路查訪路況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台電公司表示，因颱風帶來豪雨與強風，導致復興區榮華第二變電所饋線（代號EE22）停電，24日上午上午接獲民眾通報後，已派遣工程人員搶修，但因山區道路有零星坍方，導致搶修困難，根據統計影響範圍包三光里、高義里、華陵里、義盛里、澤仁里、羅浮里，共904戶。

▲「烟花」颱風夾帶豐沛雨量侵襲復興區，造成三光里等地區904戶居民停電，台電工程人員冒雨搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台電公司說，經過台電工程人員搶修後，上午8時20分完成609戶，8時23分許再搶修復電完成333戶，上午10時28分，904戶停電已完成復電，至於停電事故原因仍由工程人員查修了解。

▲「烟花」颱風夾帶豐沛雨量侵襲復興區，桃116線路段多處出現坍方落石，警方到場維護雙向交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

公路部分，根據大溪警分局指出，桃116線0至7K處，警方發現有多處落石散佈於道路上，致有影響人車通行安全，已先行將可排除零星落石移置路旁，惟桃116線道0K+100m處，有坍方落石影響通行安全，已委請里辦公事處轉報公路總局養護工程單位協助清除。

▲「烟花」颱風夾帶豐沛雨量侵襲復興區，桃115線路段多處出現桂竹傾倒路面無法通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，桃115線0.5公里處往小烏來道路有坍方落石與桂竹倒塌於路面，車輛無法通行，警方派員到場協助交管，養工處人員在上午11時30分完成清理，目前開放車輛單向通行中。



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