健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好！網諷怎還有臉

▲桃園市健身教練因特殊交友圈確診目前住院治療中，這幾天續在網路開直播，分享住院期間與醫護相處情況。（圖／翻攝自健身教練臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局最近疫調中查出C姓健身教練確診個案，後續累計查出相關傳播鏈約40名染疫，C姓健身教練5天前住院隔離治療，有網友發現C男幾乎每天在醫院開直播，不但未戴口罩還侃侃而談，22日直播時說，「確診第5天，分享這幾天與醫護人員與我聊天的事情！讓大家知道我很好」，至少有超過1萬人觀看過直播，不少網友為他加油，也有不少網友痛斥「怎還有臉開直播」。

根據桃園市衛生局疫調，C姓健身教練日前足跡疫調出爐，被發現5天去過5間摩鐵，疑似進行人與人的連結，事後他在臉書上證實確實就是去摩鐵進行「多人連結」，但強調「多人連結沒有什麼好丟臉的，去汽車旅館沒有犯法或不對」。

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據指出，C姓健身教練曾在臉書上痛批「衛福部長陳時中只會報數字」，呼籲朋友不要約砲，結果自己卻搞多人連結，足跡遍布5摩鐵，他還對外說過「有時間扯有多少確診數字，還不如自己認真做好防疫基本功」，未料自己最後竟也確診。

C姓健身教練這幾天在醫院開直播，自稱「確診第五天！分享一下這幾天第一線的醫護人員跟我聊的事情！我還是會每天一個post，讓大家知道我很好！這也是我答應我的朋友讓他們知道我很平安！」

直播中C姓健身教練未戴口罩面帶笑意侃侃而談，頻頻向收看直播網友打招呼，總計暢談22分鐘之久。不少網友留言「很開心你精神很好」、「祝福早日康復、快好起來」等語，也有網友直言「同志為什麼要挺你這種人？」「怎麼還有臉開直播？」「感覺全世界你最開心」，網友正反兩極看法，看來只有C男自己能體會外界對其看法。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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