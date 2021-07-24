告別三級警戒！確診折線圖「緩坡降→平地」　趨勢曝727解封玄機

▲三級警戒滿月疫情趨勢，數據已算進校正回歸。點圖可放大。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

不過，在全民努力防疫下，7月27日將回歸降回二級，總計73天的三級警戒日子總算暫時畫上休止符。《ETtoday新聞雲》製作「三級警戒滿月疫情趨勢」，展示自今（2021）年5月10日以來每日確診案例變化，從七天移動平均值來觀察，5月27日攀上波段高峰後，之後便呈現緩坡式下降，現在雖然仍未歸零，但都是在確診數0-50間移動，線條已經平緩。

仔細看看圖片，可以看到底下幾個大事記，首先是5月11日「台灣進入社區感染」，就在隔4天本土爆出180例後，5月15日「雙北升三級警戒」，隨著每天確診數字爆增，5月19日「全國升三級警戒」。接下來好幾天，天天都是+400例以上在爆，不過從七天移動平均值觀察，自5月27日攀上波段高峰後，疫情便呈現下降趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，隨著5月25日「三級警戒延長」、6月7日「三級警戒二延（至6月28日）」、6月23日「三級警戒三延（至7月12日）、7月8日「三級警戒四延（至7月26日，適度鬆綁措施）」，儘管四度延長，但確診數一路呈現緩坡式下降，更在四延過後，一路呈現「平地」線條。

▲全國疫情三級警戒將告段落，中央宣布7月27日至8月9日降到二級警戒。（圖／記者李毓康攝）

值得注意的是，大家很關心「清零很困難」，維持二級生活是否要很長時間？對此，陳時中認為，當時升三級的時候，大家也預測回不去了，所幸在大家的努力之下，疫情逐步趨緩也有進步，未來怎麼樣，不敢去預測，但還是努力去做。

陳時中也強調，儘管目前降級，但管制是緩步鬆綁，「以國外疫情來講，我們是沒有大意的本錢」，自己保護做好，把防護線建立起來才是最重要的。另外，關於居家辦公，陳時中坦言，降級之後，無法強制公司該如何做，但很多企業警覺性高與替員工快篩，以及如何持續健康監測，相信大家都會做好。

編按：移動平均指的是將一段時間內的確診數加以平均，相連後成為移動平均線，公衛專家藉以觀察、預測疫情的走向。