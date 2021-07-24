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快訊／新北場館「階梯式」解封　籃球場、體健設施仍不開放

記者杜冠霖／新北報導

新北市24日新增9例確診個案，對於27日部分解封情況，新北市水利局長宋德仁表示，會優先開放符合人流控管、實聯制、戶外全程戴口罩、能夠保持社交距離的區域，「若違反防疫相關規定的場所則關閉半個月。」

宋德仁指出，有關高灘地解封，會開放得有自行車租借站15站、戶外練習及互動場（含遙控飛機、賽車場、機車練習場、寵物公園）、戶外運動場（木槌球、地面高爾夫球場、傳統射箭場）等，為了落實實聯制，會設置QRcode，也會請相關人員抽查，若違反防疫相關規定則關閉半個月。

宋德仁表示，肢體接觸較頻繁的戶外運動場及球場仍暫不開放，如籃球場、足球場、網球場、溜冰場、體健設施、沙坑、戲水池及遊戲場（熊猴森樂園、文化遊戲場、灣潭遊戲場）。

對於新北解封步驟，侯友宜日前表示，有一些打過疫苗的、有急迫性、需求性的團體會優先開放，並且堅持緩降的原則，「一定以戶外優先、室內其次，把脫口罩的行為擺在最後面。」

副市長劉和然指出，新北作法是採取「緩降級」，分為兩階段、四梯次，每週是一梯次，每兩週為一階段，滾動式調整；第二，只要把口罩拿下、肢體會密切接觸的項目，會放在比較後面梯次的開放；第三個原則就是「先戶外、再戶內」，一步一步來，目前各局處也在針對因疫情時限制的場所進行評估。

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增24例本土個案，分布於7縣市，新北市9例最多。整體不明感染源在10例以下。

指揮中心表示，今日新增之24例本土病例(其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月19日至7月23日。

個案分布以新北市9例為最多，其次為臺北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，臺中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診。7月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布14,312位確診個案中，已有12,543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

▼新北市戶外場館開放一覽。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市0724疫情。（圖／新北市政府提供）

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