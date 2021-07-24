醫點出「727降二級」最勇敢措施：想到都會頭皮發麻

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心23日宣布7月27日至8月9日調降二級強化警戒措施，除了開放餐飲內用，各大場館也逐步開放，但期間仍要求民眾維持社交距離，全程配戴口罩。對此，草屯療養院醫師沈政男直言「最勇敢的措施」，其實就是開放婚宴「想起來都會頭皮發麻」。

根據指揮中心調降二級指引，民眾舉辦婚宴需遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，且不得逐桌敬酒。對此沈政男在臉書發文提出問題，表示如果要保持每個賓客之間社交安全距離1.5公尺，他計算，圓桌的直徑大約要4.5公尺，相當於現有圓桌的三倍大，「請問，有哪一個餐廳有那麼大的圓桌？」

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▲林內一家自助餐業者，仍傾向先維持只外帶不內用，保護員工與消費者安全，等到國內疫情真正安全後再開放內用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

沈政男說，遊覽車上吃飯也是一樣，旅客之間必須保持1.5公尺，等於一次可以有7個人在車上吃飯，而如果一車有50人，得分成7次分開用餐不這樣做就違反了1.5公尺的安全距離，也就有染疫風險。「不要忘了，獅子王與葡萄媽媽，是怎麼傳染？傳染給多少人？」

沈政男坦言，現在確診者幾乎都是活動力十足的年輕人，他們南北闖蕩，如入無人之境，實在讓人擔憂。「病毒進到了一個十人圓桌餐會。真的，想起來都會頭皮發麻」。