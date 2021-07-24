徐榛蔚手臂給AZ！1922預約第1劑　呼籲：保護自己保護家人

▲花蓮縣長徐榛蔚日前完成1922疫苗平台預約登記，23日前往部立花蓮醫院接種疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「COVID-19公費疫苗預約平台」第二輪接種已於22日結束，根據花蓮縣政府衛生局統計，23日花蓮縣新冠疫苗覆蓋率為26.2%，全國為24.3%，縣長徐榛蔚日前完成1922疫苗平台預約登記，23日下午前往部立花蓮醫院進行疫苗接種，在醫護人員引導與詢問各項資料後，即接受AZ疫苗接種，她不禁驚呼「也太快了！」

▲醫護人員引導與詢問各項資料。

自中央開放COVID-19公費疫苗預約平台進行預約開始，全國預約人數達886萬人完成意願登記，而花蓮縣截至7月23日中午第三輪共有8萬7511人預約登記，且花蓮第二輪登記近7476人，目前第二輪已接種AZ之人數達8333人，接種率高達111%，徐榛蔚也說，她也是從1922疫苗預約平台進行登記後，收到簡訊再到預約合作院所進行接種，並呼籲鄉親若收到簡訊一定要盡速預約接種，保護自己也保護家人。

▲注射的AZ疫苗。

中央流行疫情指揮中心也於23日下午2時於防疫記者會上宣布7月27日起全國降為2級，部分場所微解封，但部分措施尚未解禁，花蓮縣政府也會針對CDC公布之事項，公布各相關場所針對解禁進行細則說明，讓花蓮縣境內各產業能夠於7月27日起瞭解花蓮縣解禁後之事項。

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