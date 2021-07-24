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雙北繼續「逆時中」不開放內用　羅致政：別讓市民覺得前途茫茫！

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲▼ 。（合成圖／ETtoday新聞雲）

▲新北市長侯友宜（左）、台北市長柯文哲（右）宣布不開放餐廳內用。（合成圖／ETtoday新聞雲）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日宣布，全國27日開始調降為二級警戒，但台北市、新北市卻仍紛紛宣布「不開放餐飲內用，僅外帶」。對此，民進黨立院黨團書記長羅致政透過臉書表示，新北市的防疫指揮官、新北市長侯友宜應告訴民眾，未來同意鬆綁餐廳內用的標準是什麼？不要讓市民覺得前途茫茫，防疫管制的疲乏恐會帶來更多社會問題。

羅致政說，當中央調降疫情警戒，開放餐廳可以內用之後，新北市政府立即宣布持續禁止餐廳內用，這無關「順時中」或「逆時中」，也沒辦法立刻論斷對錯。

羅致政表示，中央疫情指揮中心調降警戒是依據客觀的標準，侯友宜可否告訴民眾，未來新北市同意鬆綁餐廳內用的具體疫情標準會是什麼？是要幾天清零？連續個位數？還是有其他標準？甚或是主觀判斷？

羅致政強調，給了民眾具體的指標，大家才有努力方向跟心理準備，千萬不要讓市民覺得前途茫茫、甚至放棄期望，因為防疫管制的疲乏恐怕會帶來更多的經濟、社會甚至是防疫問題。

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