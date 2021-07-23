降二級卻期間限定！林右昌憂「猛爆性出遊」：中央的作法很奇怪

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（23日）正式宣布，7月27日起至8月9日調降疫情警戒標準至第二級。對此，基隆市長林右昌質疑中央，降級卻「限定期限的作法很奇怪、令人費解」，他擔憂民眾恐會趕在8月9日期限前猛爆性出遊、餐敘、消費。

指揮官陳時中表示，7月27日起到8月9日起降級到二級警戒，包括除了飲食外，外出全程配戴口罩，以及開放室內50人、室外100人集會活動，此外，婚宴、公祭及幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心、失智據點、美容美體業、宗教場所等，符合各部會規定可開放。

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▲指揮中心公布降級管制措施（圖／指揮中心提供）

陳時中說，調降至二級還是要戴口罩，社交距離、實聯制，包括每人2.25平方公尺，及室內50人、室外100人上限，超過人數須要提出計畫。餐飲比照微解封，室內還是要有隔板，維持社交距離。

對此，基隆市長林右昌質疑，中央宣布降級固然可喜，疫情萬一有情況也可隨時調整，民眾也會接受，「但是中央將二級警戒的時間定為7月27日至8月9日，這定期限的做法滿奇怪，令人不解。」

林右昌擔憂定期限的做法，會促使民眾趕在期間之內，猛爆性做出三級管制時無法做的事，譬如出遊、去餐廳餐敘、消費等，逼大家要在這期間做完，因8月9日後不曉得會怎樣，民眾心理會有不確定性的後遺症。

林右昌也指出，更更麻煩的是，會讓很多民眾及業者，無法去預約或者預先安排行程，例如婚喪喜慶，比如餐廳8月9日後到底要如何安排、如何預約，民眾恐有很多疑慮與困擾，中央應再做更審慎的思考。