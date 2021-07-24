盧彥勳、郭婞淳舉旗進場畫面引熱議　吳思瑤揭隊服兩大亮點

▲中華隊國手盧彥勳、郭婞淳掌旗進場。（資料照片／體育署）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運23日晚間舉行開幕式，中華代表團由網球選手盧彥勳、舉重選手郭婞淳擔任舉旗手，舉起中華奧會會旗進場的畫面引發國人關注。民進黨立委吳思瑤透過臉書介紹兩大潛在亮點，第一是隊服與時尚設計師合作，用台灣傳統的「梅花窗花」為設計元素，第二是設計師與奧會合作，在今年台北時裝周推出永續時尚的奧運系列服飾。

吳思瑤說，這次代表團的奧運制服大變身，奧運是世界矚目的重要賽會，更是文化軟實力輸出的最佳舞台，因此，不只要在運動場上爭取佳績，也要讓台灣文化內涵被世界看見，透過她多次質詢要求，教育部、 中華奧會改變過去服裝製作最低標的採購方式，提高預算，讓穿在選手身上的出場服更有品質。

吳思瑤表示，服裝設計上也經過甄選，與時尚設計師周裕穎合作，讓設計元素導入奧運隊服的改造，且這個系列意義多元，處處巧思，例如設計意象來自於台灣傳統的「梅花窗花」，布料來自寶特瓶、環保回收紗廢料工業回收，並以手工勾針與雷射切割、傳統工藝結合現代科技的方式，誕生一系列概念永續、材料永續、手法永續的經典時尚服飾。

第二個亮點是，吳思瑤介紹說，這次也打破紀錄，真的讓奧運隊服登上時尚伸展台，周裕穎兩度與奧會合作，在2021年台北時裝周上，推出永續時尚的奧運系列服飾，而她自己也曾經把改造過後的奧運潮服穿上質詢台，期待愈來愈見用心的奧運隊服，能讓全球驚艷。