南韓電視台東奧正名台灣　竟拿「車諾比核災」介紹烏克蘭！網罵翻

▲ MBC針對多個國家的介紹都引起爭議。（圖／翻攝自Twitter／@fazz86tw）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓MBC（文化廣播公司）電視台23日晚間轉播東奧開幕式，不僅主播以「台灣選手」稱呼中華隊，字幕也以「台灣」取代中華台北，感動許多網友。然而MBC在介紹烏克蘭、挪威及海地等國代表隊時，畫面上搭配的介紹與圖片卻點燃南韓觀眾怒火，痛批電視台相當無禮。

방송국으로 외교적 결례를 일으키는 방법



1. 우크라이나 소개로 체르노빌을 소개한다.

2. 아이티 소개로 아이티 폭동을 소개한다.

3. 엘살바로드 소개로 비트코인을 소개한다.



대단하다 MBC! pic.twitter.com/aI5kZauDxM — 금붕어☆ (@Gold_crucian) July 23, 2021

MBC轉播畫面中，左方會以國名、國家象徵圖片、過去奧運成績、本次參賽人數等介紹正在進場的代表隊，沒想到在順位第24的烏克蘭隊入場時，左方的代表圖片竟是黑白的車諾比核災資料照。畫面一播出，大批南韓網友馬上在推特上大罵，「有損外交禮儀」、「就像其他國家用世越號的照片來介紹韓國的感覺」、「有病嗎」、「諷刺的是MBC還是『文化』廣播公司呢」。

此外，MBC介紹海地代表團時放上海地暴動照片，字幕寫道，「因總統遇害，全國陷入迷霧」，在薩爾瓦多代表團進場時則放上在薩國掀起抗議示威的比特幣照片，並以「經歷10年內戰的國家」介紹敘利亞。

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

南韓許多網友質疑，MBC介紹國家的方式過於負面，以披薩、鮭魚分別代表義大利與挪威也並不適當。國外網友得知此事也在推特上開罵，「太沒禮貌了」、「體育跟我們國家的GDP無關」、「為什麼字幕要區分已開發和開發中國家」。

當晚轉播結束前，MBC針對使用不適當的照片及措辭一事，以字幕向烏克蘭、海地等國及觀眾道歉。眼看風波越演越烈，MBC今（24）日稍早也在推特發出聲明再度道歉，並表示充分認知此次事件的嚴重性，將進行內部調查後嚴懲。

해당 국가 국민과 시청자 여러분께 정중히 사과드립니다. pic.twitter.com/B9hmNi3LJb — withMBC (@withMBC) July 24, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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