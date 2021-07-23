自述「每天被攻擊」　林鄭月娥：香港的國安法比西方更克制

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

港版國安法實施超過一年，香港特首林鄭月娥23日在受訪時表示，香港國安法其實要比西方國家的國安法更加克制。認為有關香港國安法的謠言和猜測都是西方偏見，抨擊西方國家以此為藉口打壓中國。

據《南華早報》等港媒報導，林鄭月娥23日於電台節目上表示，香港曾是外界打壓中國內地的一個非常現成的平台，如今當這個平台看起來不再那麼好用時，他們就轉向另一個極端，說中國內地正在打壓香港，剝奪香港人自由。

▲香港從反修例示威到實施港版國安法期間，爆發多次警民衝突。（圖／路透社）

林鄭月娥接著反問，香港失去什麼自由？在國家支持和社會穩定下，股市、樓市、科技和文化都發展蓬勃，香港的經濟得以反彈。

她還指稱，自己作為行政長官，每天都被攻擊和批評，「這就反映出香港有言論自由。」

林鄭月娥說，在香港國安法之下，只有破壞和危害國家安全、縱容暴力和仇恨的言論會受影響，香港人應以愛國為榮，有責任支持香港國安法。

林鄭月娥特別提到治安問題、暴力襲警等，強調港警自「修例風波」後，很長一段時間，受到了不公平的對待。她強調，香港正進入新時代，需要重新檢視很多制度和政策，更全面落實一國兩制。

林鄭月娥預告，特區政府會全方位，包括在教育方面，推廣國民身份認同，強調「一國兩制」中的「一國」是根。

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