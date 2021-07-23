鄭州洪災56死！女駕駛經過地下道「被沖走」…還原驚悚瞬間

▲河南鄭州洪水肆虐，目前已有56人死亡。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

河南省發生嚴重水災，截至目前為止，已有56人遇難、5人失蹤，受損財物仍在清點。鄭州一名生還者回憶當時的狀況，她下班後經過一條隧道，由於塞車的關係，停在原地2個多小時，沒想到水瞬間湧上，她的車子被沖走，撞到一旁的隧道欄杆，整輛車不斷打轉，所幸一旁有人指揮，趕緊往車頂爬上去，才逃過一劫。

河南省遭遇強降雨，從16日開始，已經造成省內113個縣、市、區共1,306個鄉鎮受害，初步估計共有757.9萬人成為受災戶。根據河南省應急管理廳的消息，截至23日為止，已有56人遇難、5人失蹤，救援工作仍在進行當中。

此外，鄭州京廣路隧道也備受關注，有超過百輛汽車被水沖到隧道南出口，救援隊正在排水，但隧道仍有大量積水，目前確認有人遇難，詳細人數還待進一步查證。

▲女生還者還原現場狀況。（圖／CFP）



一名劉姓生還者還原當時的狀況，她20日下午4點多下班，開車經過京廣北路隧道，原先是固定的上班路線，只要約1、2分鐘就能通過，當天卻塞了2個小時。

生還者說明，她知道隧道的地勢較低，出門前還查詢導航系統，隧道顯示「正常通行」的狀態，通過了第一個隧道，原先心裡有些擔憂，想上高架橋，但導航依然顯示「正常通行」，前方車輛也繼續往隧道前進，因此她也跟著進入隧道。

不過，原先要通過的隧道被障礙物堵住，女子只能往京廣路口行駛，被塞在出隧道口的爬坡處，過了約2個小時，水突然淹上來，導致她的車輛被沖走，撞上隧道欄杆，不斷原地打轉。

▼河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）



後來聽到有民眾喊「趕緊出來」，她才趕快踢開門，艱難地向上爬。不過水還在不斷上漲，車頭已經慢慢傾斜，她只能踩著左後門的位置，最後找到施力點，才終於爬上車頂。

儘管如此，她的左腿已經受傷，每挪動一步，都覺得疼痛在加深，只好不斷呼喊「救命」，一邊向前爬，所幸最後有2名男子來幫忙，把她救出去。

由於左腿有傷口，又在水裡泡了許久，已經嚴重腫脹，後來趕緊到醫院消毒、打破傷風，才終於處理好傷口。這樣的經驗也讓她感慨，「得救後，我感覺到人的生命好脆弱，我想以後下雨天開車，心裡都會有陰影。」

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