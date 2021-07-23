鄭州受暴雨侵襲遇難人數達51人　經濟損失2.8兆元

▲河南鄭州暴雨災情導致51人遇難。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

鄭州受暴雨侵襲造成重大災情，當地政府今（23）日公布傷亡及財損數據。截至7月23日12時，據初步統計，緊急轉移安置395989人，農作物受災面積44209.73公頃，直接經濟損失655億元人民幣（約2.8兆元新台幣），暴雨引發的洪澇和次生災害已導致51人遇難。

▲鄭州京廣路隧道持續進行排水清淤作業。（圖／CFP）

鄭州市公布自暴雨以來各區災情及處置措施，在水電供應方面，協調24個省市區國網公司1萬名維修人員、181台發電車、1000多台大功率發電設備，與省市3600名供電維修人員晝夜奮戰，搶修受損變電站，加快恢復群眾用電。目前，主城區供電受影響的473個200戶以上小區，已全部恢復供電189個，預計24日全部恢復。

飲水安全方面，3000多名供水搶修人員接續奮戰，加速供水設施搶修維護。暫未恢復供水小區，全部安排臨時取水點和送水車，目前，主城區因災停水小區1221個，已恢復供水1174個，預計25日供水基本恢復。

至於交通及通信方面，經統計，受災隧道和立交39處，目前，已通行隧道1處，立交22處，預計其餘16處將於24日凌晨完成通行；各通信公司恢復邏輯基站21444個，市區14759個，縣域6685個，全市通訊用戶基本恢復正常使用。

災情最為嚴重的京廣路隧道排水作業仍在持續進行中，清淤作業完成後，救災人員會再次排查受困車輛，外界預計傷亡人數將會增加。

