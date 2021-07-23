鄭州「地鐵5號線」開放尋親　妹悲喊：哥哥你要是聽見了拍一拍

▲鄭州地鐵5號線，開放在失聯者家屬進入尋親。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

河南省鄭州市近日遭遇特大暴雨，造成如20日地鐵5號線嚴重積水，至少12死多人失聯的慘劇。綜合陸媒報導，該地鐵失事路段於22日晚、23日清晨再次打開，由警方陪同家屬進入尋親，失聯者家屬哽咽表示，「我們對著隧道喊，但是沒有回應」，有妹妹呼喊著哥哥，「你要是聽見了你拍一拍」，期待能有更多專業救援團隊加入協尋。

據通報，鄭州地鐵通報事故原因，是因20日鄭州市突降罕見特大暴雨，造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象，當日18時許，積水沖垮出入場線擋水牆進入正線區間，造成5號線一列車在沙口路站—海灘寺站區間內迫停止運行。

▲鄭州地鐵5號線沙口路地鐵口。（圖／翻攝紅星新聞）

事故後，官方表示，共解救疏散乘客500餘名，12名乘客經搶救無效不幸罹難，5名乘客送院觀察，生命體徵穩定。

惟在事故發生後，因為尚未公布罹難者名單，且有多人失聯，許多有家人失聯的當地民眾，在跑遍醫院未果後，於網路上發布求助訊息，尋找失聯者。

22日晚、23日凌晨，失聯者家屬在沙口路地鐵口，由當地警方的陪同下進入地鐵站中，對著隧道喊著親人的姓名。

綜合《紅星新聞》等陸媒報導，失聯者家屬表示，她們在地鐵站內待了40多分鐘，於月台上淤泥對著軌道內呼喊，目前軌道上仍然有水，考慮到安全，警方沒有讓他們進入隧道。

►生火了！連我媽都用到發光