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最後一刻仍「雙手高舉孩子」！3月寶寶獲救　媽媽埋廢墟2天罹難

▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

河南鄭州近日遭到千年一遇的暴雨襲擊，各地災情慘重。位於鄭州滎陽的一處村莊也遭遇洪水土石流，一戶民宅慘遭掩埋，救難隊21日在廢墟救出一名受困1天1夜約3個月大的女嬰，不過母親卻下落不明。22日終於在廢墟中找到罹難的媽媽，位置就在嬰兒的正下方，手呈現向上托舉的姿勢，顯示她臨終前仍用盡最後力氣，努力把孩子托舉高高，就為了讓孩子能順利獲救，偉大母愛讓人鼻酸。

▲▼媽媽埋廢墟2天罹難，臨終前雙手仍托舉著孩子。（圖／記者王麗琴攝）

▲救難人員在廢墟中聽到嬰兒哭聲。（圖／翻攝自極目新聞微博）

根據陸媒報導，這戶民宅位於山腳下的王宗店村，20日暴雨引發土石流，女嬰的爺爺幸運逃生，但女嬰和媽媽、奶奶及鄰居卻受困在坍塌的廢墟中。21日下午時藍天救援隊在廢墟中救出已經被埋了一天一夜的女嬰，所幸經過檢查後女嬰身體健康無大礙。當時藍天救援隊隊長陳衛救曾表示，女嬰毫髮無傷應該是因為母親在房屋坍塌時，把她放在了相對安全的地方。

22日藍天救援隊在同處房屋廢墟中找到女嬰母親的遺體，救援隊楊先生哽咽表示，隊員們看到女嬰的母親從廢墟中抬出的畫面，實在讓人難以接受，「搜救隊的隊員告訴我，孩子媽媽被找到時，還保持著托舉的姿勢，她是在最緊急時刻將孩子舉起，所以女嬰才能活下來。」

▲▼媽媽埋廢墟2天罹難，臨終前雙手仍托舉著孩子。（圖／記者王麗琴攝）

▲嬰兒母親失蹤2天後，救出時已罹難。（圖／翻攝自極目新聞微博）

家屬難過表示，女嬰母親在最後一刻奮力把孩子托起來，並拋到了安全地帶。據悉，災難發生當下，女嬰和媽媽、奶奶來不及逃生，困在倒塌的房屋內，幸好女嬰哭聲響亮，吸引了救援隊注意才順利生還，不過媽媽、奶奶和鄰居卻不幸罹難。

網友看到報導，紛紛留言表示「你要記得媽媽很愛你，你有一個偉大的媽媽」、「我眼淚都不爭氣的流下來了」、「孩子你要好好活著，這是你媽媽最大的心願」、「願你帶著媽媽的愛健康成長」。

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