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鄭州停水停電又斷網！「支付寶失效」民眾沒現金…出現以物易物

▲▼河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社）

▲河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

河南鄭州近日遭到暴雨襲擊，市區有多處地區發生停水、停電、無網路可用等災情，有網友就以「當一座都市忽然失去了互聯網（網路）」為題，描述水災後的鄭州，由於民眾早已習慣出門「不帶現金」、用支付寶進行交易，在網路斷線的情況下，被迫只能以物易物。

大陸微信公眾號「故事硬核」23日刊登了一篇名為「災後鄭州：當一座都市忽然不能上網和用支付寶」文章，描述鄭州發生水災後，當地民眾的生活情況，由於科技與網路發展，許多人生活中幾乎不用現金、也習慣不帶現金，而在現在市區停水、停電又斷網的情況下，導致交易幾乎無法進行。

文章中寫到，有一名中年男子想要買食物，秤重後要價20元，但店家老闆因為斷網，強調只接受「現金交易」，他由於習慣不帶現金，最後只好拿出一包未開的香菸，希望老闆能接受交易。「鄭州彷彿一夜之間回到了2000年左右，城市裡到處都是沒有電與網路的『荒漠』地帶」

除了私人交易外，像是計程車行業、美食外送、共享單車等，必須透過網路才能交易的服務，都受到嚴重影響。文章指出，水與電的中斷，存在於幾代人的記憶中，但網路的突然中斷、消息，讓鄭州變成了前所未有的試驗場，離開了平時依賴的網路，讓生活處處都需要重新適應。

文章分享後，立刻引發大陸網友熱議，有人說「所以不管什麼時候，我家都會備一點現金和泡麵，就是怕高科技的東西突然失靈」、「這場大雨暴露了城市很多方面的問題，特別是網路」、「帳戶有錢，商家有貨，卻買不到東西」、「所以家裡還是要準備現金比較好」。

【災後鄭州：當一座都市忽然不能上網和用支付寶】全文請點此

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