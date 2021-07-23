降二級「7大強化措施」規定多！陳時中：這是為了保護大家

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

7/27～8/9疫情警戒降至二級，中央流行疫情指揮中心今日就公布確定指引，共有7大強化措施，其中托嬰、補習班都可適度開放，就連旅行業也可以出團，對此，指揮官陳時中表示，這些指引措施並不是要限制大家，是為了要達到基本保護，以此兼顧防疫和生活，還是要請全民一起配合。

指揮中心公布二級警戒「7大強化措施」：

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1.除飲食外，全程佩戴口罩。

2.實聯制。

3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。

4.人流控管或總量管制。

5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫100人。

7.餐內用原則依照衛福部規定處理。

今日指揮中心宣佈7/27～8/9疫情警戒降至二級，指揮官陳時中指出，相關指引都有訂定，中央地方一起來做，「不過更重要的是我們是民主國家，靠的是全民一起配合」，有些規定並不是要限制大家，而是為了要達到基本保護，並且同時兼顧防疫和生活，「因此我們也放寬一些場域的限制，從禁止到開放還是要遵守防疫規則，全民要一起配合才能避免防疫疲乏，達到防疫效果」。

▲7／27～8／9二級警戒開放指引。（圖／指揮中心提供）