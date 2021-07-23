降二級7大措施公布！陳時中：若地方有疑慮，可請中央解釋

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

三級警戒確定於7月26日解除，7月27日零時起降回二級，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布確定指引，共有7大強化警戒措施，但有2大類場域，包括休閒娛樂場所、教育學習仍須關閉。陳時中也強調，警戒措施是原則性的規範，若地方有執行困難之處，得轉請中央釋示。

有關降二級的相關指引，陳時中提到，與基本的原則是一樣的，指揮中心所頒布的都是原則性規範，各部會可再評估各種職業場所、活動等，根據不同風險訂定更寬鬆或嚴格的指引，依據相關職業場所風險不同，報指揮中心同意後，可發布實施，若地方執行有疑義，得請中央部會予以解釋。

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陳時中說明，非屬各部會所訂定指引、規範的，也就是沒有指引或指引不完全的職業場所、活動，認為無法依指揮中心所頒布的原則規範實施時，該職業場所負責人或單位，可自擬防疫計畫送地方政府核定後執行。

陳時中表示，地方准駁有疑義時，得轉請中央釋示，由於規範包含生活等面向，單純的原則性規範可能無法滿足所有想配合者的需要，有原則就會有相對例外。他提到，原則、指引訂好，相關執行上有困難時，地方可根據疫情做調整，若有跟指引相牴觸，或不完善之處，都可提出討論，中央部會予以解釋。若有更不同之處，也可至指揮中心討論，盼原則性方式，讓大家在執行上的困難跟疑義可減到最低。

▲二級警戒措施（圖／指揮中心提供）