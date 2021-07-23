全國23名新科主任檢察官出爐　人審委員「退席再投票」成話題

▲法務部長蔡清祥圈選出23名新派一審主任檢察官，將在8月生效。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

全國檢察官人事即將進行年度大調動，其中最受矚目的是即將在各地帶隊偵查犯罪的主任檢察官升遷名單，由於人事審議期間，有基層票選的委員一度退席抗議，之後又回到會議參與投票，引發其他票選委員強烈不滿，成為檢察界熱門話題，最後人審會通過的推薦名單經法務部長圈選出23名新派一審主任，將於8月26日生效。

根據《法院組織法》，檢察官人事調動，由9位檢察官票選委員與8位官派委員共同審議，在實務運作上，主任檢察官升遷名單是由各地檢署選舉合適的升遷人選後，由9位票選(民選)委員先以「會前會」方式，討論出入圍名單，再由檢審會正式會議討論後，正式送由法務部長圈選。

但在7月9日檢審會正式會議中，爆出全國得票最高的彰化地檢檢察官施教文，突然以「會前會」討論出來的名單「有疑慮」為由，退席表達不願背書的抗議，官派委員之一的檢察總長江惠民接著推薦其他主任人選，又引發開民主倒車的質疑。

檢審會因此延到12日再開時，施教文再請其他委員代為發表聲明，質疑會前會「違反公平正義之分贓式選拔人才選制」，立刻引起其他票選委員連番砲轟，質疑施教文自己是會前會的主席，負責主持會議過程，不該事後把「區域平衡」過度簡化成「分贓」，質疑施教文刻意帶風向，羞辱入圍名單上的人。

最後經檢審委員提議，主席裁示未來修正相關規定，先完成本屆調升主任推薦名單，此時，施教文突然遲到進場，參與投票，通過主任檢察官35人推薦名單，送交法務部長蔡清祥圈選出23人，並在23日公布。

調升一審主任檢察官名單依司法官結業期別如下：

43期

姜智仁(嘉義地檢)

黃淑妤(台南地檢)

44期

蔡明達(台南地檢)

45期

賴建如(新北地檢)

葉益發(桃園地檢)

謝志遠(台中地檢)

黃筵銘(台北地檢)

46期

劉文瀚(新北地檢)

洪松標(新北地檢)

張志杰(高雄地檢)

47期

范孟珊(台北地檢)

陳淑蓉(桃園地檢)

洪國朝(台中地檢)

朱啟仁(雲林地檢)

陳筱茜(高雄地檢)

蕭擁溱(基隆地檢)

48期

張靜薰(台北地檢)

李秀玲(彰化地檢)

49期

黃偉(台北地檢)

林俊廷(台北地檢)

陳貞卉(士林地檢)

50期

黃振倫(苗栗地檢)

李仲仁(屏東地檢)

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