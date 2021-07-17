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尹錫悅呼籲中國撤雷達！中國大使回應「薩德」立場　韓：應謹慎發言

▲▼薩德反倒彈系統發射器，駐韓美軍曾於2019年4月在平澤基地進行薩德演習。（圖／達志影像／newscom）

▲薩德反倒彈系統發射器，駐韓美軍曾於2019年4月在平澤基地進行薩德演習。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社記者廖禹揚首爾17日專電

中國駐韓大使刑海明日前在媒體投書回應韓國總統參選人尹錫悅就薩德問題發表的立場，遭批干涉韓國大選。韓國外交部今天表示，外國使節公開回應駐在國政治人物發言時應謹慎。

對於終端高空防衛系統（THAAD，薩德反導系統）問題，6月宣布投入總統大選的前韓國檢察總長尹錫悅7 月15日接受韓國中央日報訪問時，要求「與中國的對等關係」，主張若中方想要求韓國撤除薩德，應先撤除鄰近中國邊境的長距離雷達。

刑海明16日就此投書中央日報，表示中國的雷達並不會對韓國造成威脅，但在前總統朴槿惠任內部署的薩德系統卻有損中國國防安全及與韓國的互信關係。

刑海明這次針對韓國在野陣營有力參選人的發言，遭批干涉韓國大選，有失外交禮節，輿論要求確認刑海明發言是否為中國正式立場並提出抗議。

對此，韓國外交部表示已向中國駐韓大使館方反映，外國大使回應非官員的韓國政治人物發言而引起的爭議，無助兩國關係。

目前尚未確認刑海明這次投書是受到中國政府授意，還是出於個人判斷。

韓國外交部官員表示，韓國政府對薩德立場不變，是為防範北韓核武及飛彈而部署，無涉第三國，也不會影響中國國安。

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