幫被家暴女討賠償反遭刺釀1死　勘驗「奶茶還磚頭」影片竟詭卡

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區胡女因被吳姓前男友屢次家暴，因此帶林姓、陳姓、彭姓男3人前往吳男家中談判賠償破局，吳男竟持尖刀刺死林男，被起訴涉犯殺人罪嫌並羈押至今，士林地院今採「U會議」視訊開庭。法官諭知當庭勘驗相關影片，開庭約1小時卻發生案發影片聽不見聲音，最後法官諭知庭期改期提解人犯到庭。

事發在今年2月23日，胡女帶著21歲陳男、21歲林男、19歲彭男到吳姓前男友家談判，雙方爆發嚴重口角，胡女嗆聲「不給錢，就找你媽媽要錢！」導致吳男當場理智斷線，拿出尖刀瘋狂揮砍，釀林男1死、彭與陳2傷，今年4月士林地檢署依殺人罪將吳男起訴。

因應疫情，20日該案首度開庭採遠距視訊開庭，林男家屬共5人皆到法院旁聽，被告、公訴檢察官、辯護律師及彭陳2人皆透過視訊觀看、聆聽法官，全程皆透過視訊陳述意見、回答問題。

▼吳男持刀刺死林姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

法官當庭勘驗當時林、陳、彭3人到案發附近下車無聲監視器畫面，一度為了遭刺死的林男手上畫面中拿著的是磚頭還是鋁箔包奶茶而有不同看法。遭刺死的林男母親則表示「兒子很喜歡喝麥香奶茶，是奶茶沒錯」但被告吳男在鏡頭那頭搶話稱「是磚頭！可以叫警察去我家附近看都是磚頭」，告訴人彭男同時也在鏡頭裡大聲反駁「那不是磚頭」。 最後數度重複同段監視器畫面確認林男手上拿著的到底為何。

開庭約1鐘頭，勘驗下一段4人進吳男家有聲的監視器畫面，影片卻發生狀況，除了在法庭裡的聽得見，鏡頭那邊卻無法聽見法庭上播放監視器的對話聲音。

▼3男幫家暴胡女討錢，1人卻慘遭亂刀猛砍。（圖／記者張君豪翻攝）

法官只好當庭諭知，「因會議設備無法傳送勘驗有聲影片檔，故今日勘驗程序進行到此」，另訂8月3日上、下午時間開庭將被告吳男提解到庭進行實體開庭；但公訴檢察官斟酌被害家屬人數較多，加上被告提解到庭加2名法警戒護，而預定在第二法庭開庭的空間可能過小，屆時疫情尚未知是否落幕，恐會導致旁聽座位呈現過於密集，故建議法官是否能再更改法庭，法官暫休庭，回庭諭知8月3日上午庭期取消則改下午於士林地院最大的第一法庭進行審理。

疫情三級警戒下，法院根據6月25日公布實施的《傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例》且搭配使用國產視訊會議軟體「U會議」作為平台，透過視訊審理案件；這樣的方式不僅拉長開庭時間，也會遇到不同狀況，如該次因影片聲音無法傳送，導致開庭中斷改庭期。對此，士林地院庭長蔡守訓針對該次狀況表示，會向該庭法官進一步了解。

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