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又有熱帶低壓生成！最快明成「尼伯特」颱風　直撲本州恐攪局東奧

▲▼熱帶性低氣壓(TD10)生成，未來有機會發展為今年第8號颱風尼伯特(Nepartak) 。（圖／中央氣象局）

▲熱帶性低氣壓(TD10)生成，未來有機會發展為今年第8號颱風尼伯特(Nepartak) 。（圖／中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

第六號颱風烟花持續逼近台灣，中央氣象局表示，目前海上又生成了另一個熱帶性低氣壓TD10，有機會於今明兩天發展為今年第8號颱風尼伯特，氣象專家彭啟明指出，低壓將以拋物線路徑往東北轉北、再轉西北移動趨向日本。

彭啟明於臉書上指出，台灣2800公里海面上有熱帶性低氣壓(TD10)生成，以時速22公里向東北移動，未來有機會發展為今年第8號颱風尼伯特(Nepartak)，將以拋物線路徑往東北轉北、再轉西北移動趨向日本，對台灣無影響。

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▲▼熱帶性低氣壓(TD10)生成，未來有機會發展為今年第8號颱風尼伯特(Nepartak) 。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲熱帶性低氣壓(TD10)往日本本州方向移動，可能對東奧造成影響。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象局預報員林定宜表示，TD10可能在未來一到兩天生成為颱風尼伯特，由於尼伯特也是位於季風低壓區，因此路徑變化性較大，加上海上條件有利於颱風發展，因此可能會持續增強，日本已有發佈相關警告，尼伯特將往本州方向移動，可能對東京奧運造成影響。

林定宜指出，尼伯特周一到周三將移動到日本附近，周二、三離日本最近。即使尼伯特生成，對台灣也不會有直接影響，加上烟花明後天就會遠離台灣，預計不會再回頭。

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