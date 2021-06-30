妙齡女摔進寶二水庫邊坡　全身泥濘獲救猛發抖...警揹她走山路

記者陳凱力／新竹報導

一名李姓女子因心情不好，獨自前往寶二水庫散心，疑似因恍神失足，摔進水庫邊坡，警方循線才找到她，但因為山路泥濘難行，加上少女已體力透支，無力爬上坡，一名楓橋派出所熱心員警二話不說主動趴在地上將女子揹上身，藉由繩索慢慢爬上坡，待將她馱到安全處才放下，女子送醫後並無生命危險。



▲女子獨自一人沿著水庫邊散心，意外失足掉落邊坡，還好被及時救起。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



新竹縣竹東分局楓橋派出29日午後接到一通電話通報，一名母親自稱女兒（24歲）前一天晚上獨自開車離家後一夜未歸，隔天家人在寶二水庫停車場發現空車，但遍尋不著女兒，擔心她發生不測，因此向警方求助。

▲女子體力幾乎透支，一行人先以手拉方式將她慢慢帶上山。

員警抵達停車後展開搜索，後來在水庫附近的一處邊坡岸邊發現女子，員警與119人員拉著繩索爬下邊坡救人，因山路泥濘難行，幾人先以手拉住女子慢慢前行，未料行經一處大石塊，綠苔濕滑，連救難人員都要小心謹慎才不至於滑倒，考量女子已獨自在野外待了一夜，體力盡失，恐無力攀爬過大石塊，楓橋所員警徐億岳二話不說，主動表示可以揹女子上去。

徐億岳將身上的裝備卸下交由同仁保管，隨即雙手趴地，請同仁協助將女子馱在他的背上，見少女坐在草叢邊瑟瑟發抖，徐億岳溫柔地安撫她：「別怕、這裡很滑、我們會救你上去…」，徐億岳馱著少女在崎嶇難行的樹林中負重前行，雙手還要拉著繩索慢慢爬上平地，而平台上則有多名壯漢拉著繩索，將邊坡下的一行人慢慢拉上。

▲▼行經大石擋路時，女子坐在石邊等待架設裝備，員警徐億岳則主動表示可以揹她上去，並將身上裝備卸下交由同仁保管，減輕負重。

這段溫暖救援影片也被記錄下來，女子事後表示，自己因為心情不好獨自出門散心，沿著寶二水庫水邊的邊坡緩步前進，一回過神已經踩進水中。女子被救上岸後由119協助送往醫院救治，無生命危險。

▲▼由於停車場平台距離邊坡下有一段高度，因此在平台上的人員需要出動繩索將下方的人拉上來。

▲▼少女幸運獲救，且身體無大礙。

▲員警在停車場平台上發現少女的車，靠近一看才發現她已摔落邊坡。

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