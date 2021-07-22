綠委6月才挺政務官「手臂留國產」　民眾黨：別只嘴巴上支持

▲民眾黨臉書22日上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

立法院上月跨黨派通過民眾黨提案，要求未來不只總統，行政院相關部會政務官都必須將手臂留給國產疫苗，但台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦卻跳票，稱願第二劑量打高端，實則已打完AZ。對此，民眾黨22日表示，顯見民進黨的委員們有這個決心，但當官的就不一定有，只能期盼綠營黨政高層能以身作則，彰顯支持國產疫苗的決心，切莫閃閃躲躲，成了只有嘴巴上支持的「高端特戰隊」。

民眾黨下午22日在臉書表示，高端疫苗成為全地球、全宇宙第一個拿到緊急授權（EUA）的蛋白次單位疫苗，進度遠超美國號稱保護力達到9成的諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，如此傲人的成績，綠營縣市首長也紛紛相挺，但「抱歉，是用嘴巴相挺」，因為這些人到頭來，早就先打了AZ疫苗，沒有人願意用自己的身體來為國產疫苗背書。

民眾黨說，多數民眾對國產疫苗沒有信心，並不是危言聳聽，更不是衛福部長陳時中口中的「居心叵測」，而是真實的科學民調數字。台灣人民一再用民意告訴執政黨：依循國際慣例，完善試驗程序再讓國產疫苗上路，但執政黨似乎不痛不癢。

高端疫苗沒有二期解盲就獲EUA

對於高端疫苗日前獲EUA，民眾黨譏諷，「看好了世界！沒有二期解盲就發EUA，全球第一」。他們指出，台北市長柯文哲也疑惑，究竟是什麼「緊急狀況」，讓民進黨政府非得在這個時間點通過EUA上路施打？環顧現今，民間才剛捐贈千萬劑BNT疫苗、疫情也逐漸受到控制，似乎都不符合所謂「緊急」的定義。

民眾黨認為，當民眾選擇施打一個沒有經歷三期試驗，在二期還沒正式解盲就取得EUA授權的國產疫苗情況下，很可能出現下面兩種狀況：一、出國受阻：由於還未完成三期試驗，難以通過世界衛生組織（WHO）或歐美各國認證，施打國產疫苗，短期內恐怕無法取得疫苗護照，出國仍須隔離14天。

二、保護力不明：德國CureVac疫苗的前車之鑑告訴我們，就算二期試驗數據多亮眼，三期期中報告保護力仍然只有47％，而保護力才是疫苗是否有效的重要關鍵。

黃偉哲、鄭文燦承諾跳票 第二劑非打高端

民眾黨指出，正因為政府不循常規，堅持「抄捷徑」使用免疫橋接取代三期試驗作為EUA審查標準，因此他們認為，行政院政務官（非基層公務人員）更應該優先施打國產疫苗，才有機會讓國產疫苗取得國民信任。

接著，民眾黨強調，事實上，上個月在立法院主導通過民眾黨黨決議，要求行政院政務官必須優先施打國產疫苗的，正是民進黨立委，顯見民進黨的委員們有這個決心，但當官的就不一定有，並點名黃偉哲、鄭文燦跟高雄市長陳其邁。

黃偉哲20日表態第二劑願打高端，但實際上已於12日施打AZ疫苗，隔日受訪時還改口稱「當時如果有高端疫苗這個選項，會優先選擇」；而鄭文燦日前也表態第二劑願意接種高端疫苗，不過他昨日也改口，稱媒體報導有點錯誤，4月12日時由於當時民眾施打意願不高，所以地方首長帶頭施打第一劑，後來在10至12週後已打了第二劑AZ。

至於陳其邁態度則較保守，被問到是否第二劑願意打高端？表示「第一劑打什麼，第二劑就打什麼」，按照中央規定該怎麼做就怎麼做。

另外，民眾黨也提到自由台灣黨創黨主席蔡丁貴。丁貴6月初在臉書呼籲「勇敢的台灣人」，應參加國產疫苗三期臨床實驗，但他也強調，自己沒辦法參加「於心不忍」，因為自已在美國打過2劑輝瑞/BNT疫苗。

民眾黨說，更別提第二類「中央及地方政府防疫人員」人數從2月初的9萬，一路追加到19.7萬人，但目前施打第一劑的人次逾25萬，當中不知道有多少「丁怡銘們」已經搶先打了進口疫苗。

民眾黨強調，從來不反對研發國產疫苗，但要求一切均依循國際科學標準，無奈執政黨政府仍堅持要以獨樹一格的方式讓高端疫苗趕鴨子上架，他們只能期盼綠營黨政高層能以身作則，彰顯支持國產疫苗的決心，切莫閃閃躲躲，成了只有嘴巴上支持的「高端特戰隊」。