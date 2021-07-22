　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委6月才挺政務官「手臂留國產」　民眾黨：別只嘴巴上支持

▲民眾黨臉書22日上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨臉書22日上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

立法院上月跨黨派通過民眾黨提案，要求未來不只總統，行政院相關部會政務官都必須將手臂留給國產疫苗，但台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦卻跳票，稱願第二劑量打高端，實則已打完AZ。對此，民眾黨22日表示，顯見民進黨的委員們有這個決心，但當官的就不一定有，只能期盼綠營黨政高層能以身作則，彰顯支持國產疫苗的決心，切莫閃閃躲躲，成了只有嘴巴上支持的「高端特戰隊」。

民眾黨下午22日在臉書表示，高端疫苗成為全地球、全宇宙第一個拿到緊急授權（EUA）的蛋白次單位疫苗，進度遠超美國號稱保護力達到9成的諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，如此傲人的成績，綠營縣市首長也紛紛相挺，但「抱歉，是用嘴巴相挺」，因為這些人到頭來，早就先打了AZ疫苗，沒有人願意用自己的身體來為國產疫苗背書。

民眾黨說，多數民眾對國產疫苗沒有信心，並不是危言聳聽，更不是衛福部長陳時中口中的「居心叵測」，而是真實的科學民調數字。台灣人民一再用民意告訴執政黨：依循國際慣例，完善試驗程序再讓國產疫苗上路，但執政黨似乎不痛不癢。

高端疫苗沒有二期解盲就獲EUA

對於高端疫苗日前獲EUA，民眾黨譏諷，「看好了世界！沒有二期解盲就發EUA，全球第一」。他們指出，台北市長柯文哲也疑惑，究竟是什麼「緊急狀況」，讓民進黨政府非得在這個時間點通過EUA上路施打？環顧現今，民間才剛捐贈千萬劑BNT疫苗、疫情也逐漸受到控制，似乎都不符合所謂「緊急」的定義。

民眾黨認為，當民眾選擇施打一個沒有經歷三期試驗，在二期還沒正式解盲就取得EUA授權的國產疫苗情況下，很可能出現下面兩種狀況：一、出國受阻：由於還未完成三期試驗，難以通過世界衛生組織（WHO）或歐美各國認證，施打國產疫苗，短期內恐怕無法取得疫苗護照，出國仍須隔離14天。

二、保護力不明：德國CureVac疫苗的前車之鑑告訴我們，就算二期試驗數據多亮眼，三期期中報告保護力仍然只有47％，而保護力才是疫苗是否有效的重要關鍵。

黃偉哲、鄭文燦承諾跳票　第二劑非打高端

民眾黨指出，正因為政府不循常規，堅持「抄捷徑」使用免疫橋接取代三期試驗作為EUA審查標準，因此他們認為，行政院政務官（非基層公務人員）更應該優先施打國產疫苗，才有機會讓國產疫苗取得國民信任。

接著，民眾黨強調，事實上，上個月在立法院主導通過民眾黨黨決議，要求行政院政務官必須優先施打國產疫苗的，正是民進黨立委，顯見民進黨的委員們有這個決心，但當官的就不一定有，並點名黃偉哲、鄭文燦跟高雄市長陳其邁。

黃偉哲20日表態第二劑願打高端，但實際上已於12日施打AZ疫苗，隔日受訪時還改口稱「當時如果有高端疫苗這個選項，會優先選擇」；而鄭文燦日前也表態第二劑願意接種高端疫苗，不過他昨日也改口，稱媒體報導有點錯誤，4月12日時由於當時民眾施打意願不高，所以地方首長帶頭施打第一劑，後來在10至12週後已打了第二劑AZ。

至於陳其邁態度則較保守，被問到是否第二劑願意打高端？表示「第一劑打什麼，第二劑就打什麼」，按照中央規定該怎麼做就怎麼做。

另外，民眾黨也提到自由台灣黨創黨主席蔡丁貴。丁貴6月初在臉書呼籲「勇敢的台灣人」，應參加國產疫苗三期臨床實驗，但他也強調，自己沒辦法參加「於心不忍」，因為自已在美國打過2劑輝瑞/BNT疫苗。

民眾黨說，更別提第二類「中央及地方政府防疫人員」人數從2月初的9萬，一路追加到19.7萬人，但目前施打第一劑的人次逾25萬，當中不知道有多少「丁怡銘們」已經搶先打了進口疫苗。

民眾黨強調，從來不反對研發國產疫苗，但要求一切均依循國際科學標準，無奈執政黨政府仍堅持要以獨樹一格的方式讓高端疫苗趕鴨子上架，他們只能期盼綠營黨政高層能以身作則，彰顯支持國產疫苗的決心，切莫閃閃躲躲，成了只有嘴巴上支持的「高端特戰隊」。

ET快訊
財神爺「寵愛號碼」大公開！　威力彩頭獎上衝7.4億
威力彩衝7.4億！　「3生肖」發橫財中大獎
快訊／東元股東會決戰前夕　創始股東五大家族發聯合聲明！
陽明驚現「最糟訊號」！老水手曝航運 is over：根本這檔
PLG職籃史上首位選秀狀元揭曉　攻城獅挑中他
柯P「開放安親班」家長嗨翻　她一打電話傻眼：有跟沒有一樣
跟中信兄弟說再見很煎熬　萊福力哭了！
快訊／高雄女打莫德納「陳屍家中」　衛生局緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駐日代表處支援國手「大手筆」　謝長廷回應：預算控制很緊

看到童仲彥PO這段影片　柯文哲笑趴「坐哪個艙也不會比較早到」

「民眾黨不惜逆文哲…」　江啟臣再喊話：歡迎跟國民黨一起買疫苗

快移車！北市水門今晚8點後「只出不進」　違者恐吃最高5900元罰單

綠委6月才挺政務官「手臂留國產」　民眾黨：別只嘴巴上支持

監委指部分軍事訓練役「純屬過客心態」　要求國防部強化課程內容

蔡英文關切河南水患　馬英九讚：空谷足音

6月失業率4.8%創11年來新高！57萬人失業　多8.1萬人沒工作

柯文哲嗆「王必勝有什麼貢獻？」　林穎孟：把台北市民當白痴？

被陳時中批不厚道　柯文哲再怨：「打疫苗到收垃圾」都我們在做！

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

駐日代表處支援國手「大手筆」　謝長廷回應：預算控制很緊

看到童仲彥PO這段影片　柯文哲笑趴「坐哪個艙也不會比較早到」

「民眾黨不惜逆文哲…」　江啟臣再喊話：歡迎跟國民黨一起買疫苗

快移車！北市水門今晚8點後「只出不進」　違者恐吃最高5900元罰單

綠委6月才挺政務官「手臂留國產」　民眾黨：別只嘴巴上支持

監委指部分軍事訓練役「純屬過客心態」　要求國防部強化課程內容

蔡英文關切河南水患　馬英九讚：空谷足音

6月失業率4.8%創11年來新高！57萬人失業　多8.1萬人沒工作

柯文哲嗆「王必勝有什麼貢獻？」　林穎孟：把台北市民當白痴？

被陳時中批不厚道　柯文哲再怨：「打疫苗到收垃圾」都我們在做！

趙麗穎圓臉蛋消失　拍廣告展現少女般的仙氣　網友驚呼：太美了！

他化療37次醫仍宣判：只剩1個月　恐怖癌症「台灣好發率全球第一」

8強可能強碰第2種子　詹家姊妹「專注眼前賽事」

2021 iPhone攝影獎台灣得主：平常多觀察　不要為了參賽才拍照

駐日代表處支援國手「大手筆」　謝長廷回應：預算控制很緊

綠咖哩椰汁雞買1送1！瓦城開賣冷凍料理包　首波4口味上市

新北國王探花籤挑洪楷傑　第4順位陳俊男成大黑馬

機車踏板上有麥當勞！永和「漢堡神偷」開心拎走　脫口罩邊走邊吃

LONGCHAMP「水餃包」顏值大升級！絕美新色「雪白」還是永續材質做的

梅花座經濟艙引聯想　謝金河嗅到「波音，空巴恊力廠」商機

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

劉和然揭新北「緩降級」三原則：分2階段、4梯次調整

快訊／行政院宣布：已完成3600萬劑莫德納採購

新北紓困方案曝光　家庭扶助金每戶發1萬元

快訊／診所堅持收200元　新北衛生局21日起暫停配發

柯文哲批：請王必勝自行說明「對北農的貢獻」

烟花颱風北轉　侯友宜：明天不停班課、疫苗照打

紓困5.0評估中！1600億怎麼用？　國發會已開始蒐集振興意見

快訊／中國鄭州洪災多人傷亡　蔡英文慰問並表達哀悼

快訊／衛福部曝「2降級關鍵」　將訂定逐步解除限制指標

LIVE／727降級、夏季電價凍漲﹑烟花來襲　行政院最新說明

LIVE／新北＋11！「階梯式緩降級」　侯友宜最新說明

快訊／新北幼兒園、課照中心726開放？　侯友宜鬆口：職場上打過疫苗優先

更多熱門

相關新聞

打莫德納「12天後陳屍家中」　高雄婦有慢性病史

打莫德納「12天後陳屍家中」　高雄婦有慢性病史

高雄市前鎮區一名70歲獨居李姓婦人於10日接種疫苗，21日晚間大樓保全發現屋內飄出臭味，請李婦的女兒來了解，才發現母親已死亡多日，頭部有傷口。衛生局表示，個案有慢性病史，22日上午已連繫家屬關懷，並通報於疫苗不良反應系統。

即／高雄獨居婦陳屍家中！打過莫德納疫苗

即／高雄獨居婦陳屍家中！打過莫德納疫苗

台南社宅戶數「達標」　都發局：還要蓋更多

台南社宅戶數「達標」　都發局：還要蓋更多

解封還是降級？ 鄭文燦：中央指揮中心統一規範

解封還是降級？ 鄭文燦：中央指揮中心統一規範

高市府祭振興計畫　文化團體享防疫顧問、免費快篩

高市府祭振興計畫　文化團體享防疫顧問、免費快篩

關鍵字：

民眾黨高端黃偉哲鄭文燦陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

726降級不解封！陳時中14:00說明

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

吳亦凡確定毀滅！官媒重砲封殺「無藝無德又失敗」

命案現場曝！偷電纜「被拖下車狂毆」夫死妻重傷

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

劉和然揭新北「緩降級」三原則：分2階段、4梯次調整

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面