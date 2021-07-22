迎接後疫時代！高市府祭振興計畫　文化團體享防疫顧問、免費快篩

▲高雄市長陳其邁宣布。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續21天零確診，距中央疫情三級警戒日子已不遠。市長陳其邁22日主持防疫記者會時宣布，因應後疫情時代文化振興，文化局提供劇組、流行音樂界及藝演團隊免費快篩、防疫顧問，由公衛專家提供建議和檢查。

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▲高雄市府迎接後疫時代，提供文化團體防疫顧問、免費快篩。（圖／高雄市政府）

文化局表示，中央流行疫情指揮中心逐步放寬相關行業管制措施，其中包含有條件開放影視劇組拍攝、酬神無觀眾性質演出、表演藝術直播與排練、流行音樂線上演唱會。高市府公布第一步振興計畫，提供免費快篩和防疫顧問服務，減輕藝文團隊的負擔，保障藝文工作者和市民健康。

回應藝文界需求與建議，文化局規劃為劇組、流行音樂界及藝演團隊提供免費快篩，同時聘請高雄市民生醫院公衛專家擔任防疫顧問，提供免費諮詢防疫措施及應變指導服務。

▲▼迎接後疫情時代，高市府提出文化團體振興方案，減輕藝文工作者負擔。（圖／高雄市政府提供）

文化局局長王文翠表示，凡規劃於高雄市勘景拍攝之劇組、進行宗教酬神無觀眾性質演出之劇團，以及欲在文化局演藝場館進行無觀眾攝錄影、直播與排練之使用團隊，於高雄流行音樂中心場域、C10 LIVE WAREHOUSE舉行流行音樂線上演唱會，因作業需要而未能佩戴口罩的演職工作人員，備妥服務申請表、團隊人員清冊、健康聲明等申請資料，文化局將依團隊需求數量提供免費快篩試劑，或安排劇組及藝文團隊於指定時段至民生醫院進行免費快篩檢測。

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