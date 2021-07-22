7 ／26警戒拚降級！客運業者仍嘆「回不去了」　8月運量估僅可回升2成

▲疫情重創客運業，轉運站的人龍已經不復見（圖／首都客運提供）



記者許維寧／台北報導

隨國內疫情趨緩三級警戒有望於7月26日降級，但客運業者感嘆，即便降級短時間內運量已無法止跌回升，預計八月即便回升也可能僅回升一至兩成。民眾可能因疫情改變通勤模式，自用小客車的流量增加，國道客運依舊慘淡，希望民眾可以對客運多一點信心。

首都客運總經理李建文表示，國道客運的流量短時間內已經「回不去了」，很難在短時間內回到過往的盛況，再者，日前假日時國道五號車流還呈現紫爆，但增加的都是自用車，疫情已經影響到民眾的通勤模式。

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李建文談到，目前國內並沒有因為搭國道客運確診的案例，以首都客運為例，司機都已經接種過疫苗、車內定時清消，希望民眾能對客運有多一點的信心。

至於路線與班次。李建文也說，8月時會再視疫情狀況滾動修正，目前已加密市區尖峰時段班次數，若26日警戒可再放寬，則預計加密國五台北到宜蘭班次，改為15分鐘一班。

國光客運總經理簡有政說明，今年7月跟去年同期相較，少了約8成的運量，評估若月底降級，8月運量可能僅微微回升一至兩成，初期可能仍客源稀缺，還是需要咬牙苦撐。

另有鑑於公路與國道客運補助只到7月底，業者也呼籲交通部應持續辦理紓困補助，協助業者度過難關。

因應國內疫情，交通部對客運業者提供紓困補助，一般公路客運、國道客運非機場線，5月至7月間依路線運量下跌分為3級補貼。補貼方式以今年1月至4月平均運量為基準與5月至7月做比較，運量下降50%以上每月每車可領3萬；下跌30%至50%可領2萬；下跌20%至30%可領1萬。