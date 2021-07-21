三級警戒國道狂飆最高302km！嚴重超速7592件　罰2.4萬+吊牌半年

▲三級警戒車流量減少，國道超速案件反而嚴重，最高車速達302公里，圖為奧迪R8國道飆出239km被拍照告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年5月份國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒，民眾減少移動，讓國道交通流量減少，惟國道公路警察局發現嚴重超速案件有增加趨勢，不少超過速限60公里以上的危險駕車飆車，其中還有測到車速高達302公里，嚴重影響用路人行車安全。



自2021年5月15日起政府宣布三級管制，經交通部高速公路局統計高速公路交通量減少30~50％，惟經大數據分析，超速情形增加。國道警察局為維護高速公路交通秩序及行車安全，針對嚴重超速（時速超過40公里以上）加強取締，統計自5月15日起至7月20日，取締嚴重超速共計7592件，而事故較常見肇事原因如「未注意車前狀態」、「未保持行車安全距離」、「變換車道或方向不當」等皆與「速度」習習相關。

國道公路警察局指出，在正常車流時，如果每台車都保持該路段的最高速限前進，車流會是安全的，通常都是出現低於平均車速的慢速車或是高於平均車速的超速車，會讓車流的秩序被破壞。

因為速差會引發變換車道及安全距離的危險，而時速越快，反應時間越短，即使是一個小掉落物都可能讓車輛失控，而速度越快車輛一旦發生碰撞，傷亡的可能姓也會大幅增加，希望大家都能遵守法規，也提醒民眾超過限速60公里以上，就屬危險駕車，根據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處3千到6千元罰鍰；超速60公里以上者，依同條例第43條規定，處6千到2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。另若2輛以上汽車共同超速60公里以上，或在道路上競駛、競技者，處3萬到9萬元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。

國道警察第四大隊指出，國道警方將加強執法，來遏止民眾違規超速的行為，達到降低事故發生的目的，保障廣大用路人的生命財產安全，呼籲駕駛人遵守行車秩序，依速限行車，保持足夠的安全距離、不任意變換車道，以免發生事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害。

「資生堂安耐曬高效防曬露A 3X版」