每班載客數剩4人！阿羅哈客運忍痛暫停台北嘉義線　全台389路線大減班

▲阿羅哈客運宣布「台北至嘉義路線」將停駛一個月。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

國道客運公司阿羅哈客運今（7/21）於網站上公告，將於8月2日起至9月1日停駛台北至嘉義路線，之後將視疫情狀況調整，民眾若預購套票或來回票，可至各個站點辦理退費手續。阿羅哈客運營業部經理陳建中也說，目前營業額幾乎僅剩過往的一成，每班車載客率也跌至3至4人，目前視疫情狀況調整路線，但若情況許可，希望9月起可漸漸恢復路線營運。

國內三級警戒衝擊客運業，阿羅哈客運今方於網站公告，於8月2日起至9月1日班次調整及暫停販售台北至嘉義路線車票，之後將視疫情狀況調整，若旅客有預購套票或來回票，可至各站點辦理退票手續。如果旅客預購8月2日後台北至嘉義票券，則可轉搭統聯客運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿羅哈客運營業部經理陳建中表示，受到疫情衝擊，故決議將台北至嘉義路線減班至0，也就是停駛約一個月，該路線平均每班載客人數也從先前的12人，再跌至現在的4人左右，公司已不堪負荷。目前減班將至9月1日，但希望屆時若疫情需緩，可以漸漸恢復過往班次。

公路總局表示，阿羅哈客運台北至嘉義路線於今年4月起每週開行班次即減少為268班，為原核定班次67%，每車平均載客人數為11.2人；本土疫情開始後，自6月起每週開行班次為84班，為原核定班次之21%，每車平均載客人數4.9人，考量平均載客率低於成本甚多，自8月2日起至9月1日止申請路線減班至0班，將視疫情狀況評估恢復班次營運。

公路總局也指出，阿羅哈客運暫時減班路線為「【3888】台北-嘉義」路線，同為台北市往返嘉義市，尚有國光客運「【1834】台北-嘉義」、「【1836】台北-新營」路線及統聯客運「【1612】台北-台南」、「【1618】台北-嘉義」等可替代，城際交通尚有高鐵及台鐵，民眾可搭乘利用。

公路總局也統計，截至7月16日為止，全台已有48家公路客運業者提出減班申請，共計389條客運路線減班，平日減班幅度為57%，假日減班幅度為64%。