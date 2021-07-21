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國道中線驚見胎皮　工程車閃避失控大甩尾！還好沒釀追撞

▲國道中山高速公路7月16日在北上斗南路段發生一起驚險事故，一輛工程車來不及閃避前方掉落中線車道的胎皮，後車輪輾過胎皮後打滑甩尾180度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道中山高速公路7月16日在北上斗南路段發生一起驚險事故，一輛工程車來不及閃避前方掉落中線車道的胎皮，後車輪輾過胎皮後打滑甩尾180度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高速公路7月16日在北上斗南路段發生一起驚險事故，一輛工程車來不及閃避前方掉落中線車道的胎皮，後車輪輾過胎皮後打滑甩尾180度，所幸國道警員當時也抵達該路段警示後方車輛減速，才未釀追撞事故。驚險過程全被路過民眾行車記錄器拍下。警方說明，該案件無人受傷，工程車也安全離開現場。

第四公路警察大隊說明，影片為7月16日於國道一號北向斗南路段中線車道有掉落大型胎皮，該掉落之大型胎皮已由本大隊勤務指揮中心通報巡邏車前往緊急排除，本大隊巡邏車已抵達掉落胎皮後方、並停路肩升起電動升降LED桿式輔助警示燈警示後方來車，一部黃色工程車行經該路段疑似因閃避大型胎皮後，於車道上旋轉180度後逆向停於中線車道，因後方車輛皆與失控打滑車輛保持安全距離，因此該失控車輛未與他車發生碰撞，該車駕駛於車輛穩定後隨即離開現場。

▲國道中山高速公路7月16日在北上斗南路段發生一起驚險事故，一輛工程車來不及閃避前方掉落中線車道的胎皮，後車輪輾過胎皮後打滑甩尾180度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲工程車來不及閃避前方掉落中線車道的胎皮，後車輪輾過胎皮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四公路警察大隊斗南分隊分隊長鍾兆仁表示，巡邏車排除掉落之大型胎皮後，目前已由斗南分隊申請調閱相關影像，追查掉落胎皮之車輛進行後續處置。鍾兆仁指出，有車輛機械或輪胎脫落以致類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如民眾提供相關影像依法檢舉，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款之規定，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。

鍾兆仁提到，車輪脫落或輪胎爆裂為國道前十大肇事因素第8位， 統計國道轄線2020年因車輛零件脫落之交通事故共計有384件。第四公路警察大隊斗南分隊呼籲用路人，行車上路前務必做好車輛車況檢查，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲國道中山高速公路7月16日在北上斗南路段發生一起驚險事故，一輛工程車來不及閃避前方掉落中線車道的胎皮，後車輪輾過胎皮後打滑甩尾180度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲工程車前方的休旅車也因閃避不及輾過胎皮，幸好未發生打滑意外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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