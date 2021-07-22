「偷電纜線」夫遭打死妻重傷　養蝦戶認了：只想教訓未下重手

▲里港警方偵辦廖男命案。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市廖姓夫婦，22日凌晨2點多從大樹到屏東縣九如鄉大坵堤岸旁產業道路旁涉嫌行竊電線被發現，廖男被打成重傷，送醫途中死亡，其妻受到重傷、手腿骨折，警方已找到承認動手打傷死者的陳姓養殖戶等8人到案，陳坦認打了幾下就離開，不知廖會死亡，不知道有其他人動手；但潘婦表示有7人動手，由於雙方說法相差甚大，警方深入過濾追查，依過失致死罪嫌偵辦。

警方調查，籍設高雄市大樹區的44歲的廖姓男子偕同46歲的潘姓妻子、駕駛妻子名下的自小客車，今日凌晨到九如鄉大坵村一處養蝦區竊取電纜線時，剛剪完電線就被民眾發現，2人趕緊上車準備離去，但被趕來的養蝦戶攔下，喝令他們下車未果，硬將他們拉下車，有人持木棍毆打手、腳部位，導到他們兩人手、腳多處骨折。

▲▼分局長楊龍祥說明警方偵辦情形、帶回關係人。

事後，潘婦打119電話以「發生車禍」向消防局求助，消防人員駕駛救護車趕到發現車外血跡斑斑、有男子倒臥不起，且報案女子雙手、左腳骨折，又改稱遭毆打，立即聯絡警方到場處理，廖男在送醫途中死亡，潘女手、腳骨折，但沒有生命危險。

潘女向警方表示，案發時，她與先生在被一群人拖下車，有7人持棒棍往他們身上猛打。警方獲報趕到現場，發現廖男駕駛自小客車不僅前擋風玻璃遭砸毀，輪胎還被插木棍，疑似要讓車子無法開動，事情不單純，立即拉起封鎖線進行蒐證。

過程中，陳姓蝦農以趕回養蝦場看電纜線修理狀況，說法讓警方啟疑，以關係人身分請他協助調查，反覆詢問突破心防。他一開始表示，有幫忙拉人下車，他急著回蝦池查看水車狀況離去，未動手打人，但警方在他的車上查獲木棍等物，他才承認有動手打人，但只是教訓對方，未下重手。

維修水電人員表示，案發現場的電纜線是養蝦戶共用，只要電纜線被剪斷，會瞬間造成水車停擺，造成泰國蝦缺氧死亡，蝦農損失慘重，蝦農被剪怕了，為減少損失，在水車裝了斷電系統，水車遇到停電停止運轉，養蝦戶就會收到水車發出的警報聲響，廖姓夫妻可能不知道該項裝置，因此下手竊案馬上被發現，來不及逃脫。由於目前國際銅價大漲，成為竊賊作案目標，讓養殖業者相當頭痛，警方將加強巡邏勤務及查緝作業，杜絕宵小蠢動，保障業者生命財產安全

►Her今天推出「味丹味味A排骨雞麵」售價300元、特價249元，買5箱再折30元

