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今增4死！屏東枋寮果農妻成首起Delta死亡　羅一鈞分析病況

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增4例新冠死亡個案，其中有1例為屏東群聚案的果農妻子案14816，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案是國內首例Delta死亡病例，本身有慢性糖尿病、高血壓病史，6/27出現腹瀉，因為家中其它人確診，採檢後住院，後來因為併發肺炎呼吸衰竭，肺炎嚴重而過世，病程和非Delta病毒個案沒有不同。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，今日新增之30例本土病例（其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月17日至7月21日。個案分布以臺北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲▼0721流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

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