三振出局！賣肉店3度被揪「連結」　縣府決定拆了

▲內埔警結合縣府聯合稽查違規「連結工作室」。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉河南巷的一處工作室，在警戒期間遭內埔警分局查獲3次違規連結，威脅防疫，除依違反社維法及傳染病防治法等相關法規處理外，該分局22日晚間更結合縣府，對該處進行聯合稽查。縣府對於該處違建部分，將予以排程拆除，以維公權力。

警戒期間，內埔警方將8大行業列為重點處所，加強巡邏，深怕休閒娛樂場所暗渡陳倉，偷偷營業，造成新冠或突襲的Delta病毒傳播。

該分局自三級警戒後，計取締26家處所營業違規，均函送衛生局裁處。其中一處位在內埔鄉河南巷的個人工作室，38歲的阮姓女子從6月下旬起，在不到一個月的時間，遭警方查獲不當連結三次，成為高風險個體戶。

為有效彰顯公權力，該分局22日晚間利用擴大臨檢的時間，結合縣府城鄉發展處工商科及公安使用科進行聯合稽查，該工作室雖未營業，惟該工作室所在之建築物，顯為違建加蓋。權責公安科表示，將予以查報，並列入排程拆除。

分局長蔡耀順表示，新冠疫情來勢洶洶，每個人均應恪遵各項防疫政策，沒人可以置身事外。對於違反規定，在未解封或降級前，警方將持續加強查察，並全力以各項行政措施予以干預，全力防疫。

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