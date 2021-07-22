2周被偷剪6次電纜！屏東養殖戶氣炸打死賊：上次就是這對夫妻來偷

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣里港鄉今傳出私刑致死案，高雄市大樹區一對廖姓夫妻前往高屏溪河床偷剪電纜變賣失風，慘遭養殖戶拖下車圍毆，釀成夫死妻重傷慘劇。一名養殖戶透露，有業者2個星期內被偷剪了6次電纜，先前監視系統已經錄到廖姓夫妻作案，今天凌晨發現他們再度犯案，因此眾人才會氣憤難耐，要他們下車理論，沒想到竟會鬧出人命。

▲廖姓夫妻的座車輪胎被養殖戶插上木棍，不讓離去。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查，廖姓夫妻有毒品前科，目前無業，今凌晨開車前往高屏溪床偷竊養蝦戶電纜線，但因當地養殖戶近日頻頻遭剪電纜，早已加裝不斷電系統，纜線一被剪斷警報立即響起，眾養殖戶紛紛趕往現場抓賊，廖姓夫妻當場被逮個正著。

起初2人還計畫開車逃離現場，但卻被養殖戶攔下，輪框也被插上木棍防止逃走，隨後2人被從車內拖出「教訓」，車窗當場被砸碎，現場一片狼藉、地面血跡斑斑；事後廖妻趁隙報警，還一度謊稱發生車禍，直到警方到場了解後，全案才因此曝光。

▲汽車車窗碎裂，現場一片狼藉。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，近期國際銅價上漲，連帶電纜線價格也跟著水漲船高，而此次廖姓夫妻偷剪的電纜線長度約100公尺，轉售的話價格約3萬元，但養殖戶請水電工前來重接，全新線材的費用就至少就要6、7萬；有養殖戶透露，當地有業者2個禮拜內就被偷剪了6次，且纜線一斷不只影響一戶供電，而是整排養蝦池的電力都受影響，一但水車停止轉動，就會造成大量蝦子死亡，損失恐怕幾百萬元跑不掉，而這對廖姓夫妻先前就已作案被監視系統拍下，今凌晨發現又是2人來偷電纜，眾人才會怒不可遏。

該名養殖戶表示，當時眾人要求夫妻倆下車理論，並打算報警處理，不料過程中卻爆發衝突，有人按捺不住怒氣持著棍棒就朝竊賊狂毆，想要「教訓一下」。養殖戶指出，有人下手雖然較重，但並未朝著廖男頭部攻擊，只朝手、腿部打，不知為何竟會死亡。

目前唯一到案的陳姓養殖戶表示，當時現場包括他共有8人，他坦承有幫忙把廖男拖下車，但隨後自己就離開現場，去查看自己的蝦池，不知廖男及其妻子是被誰毆打；但檢警認為陳姓養殖戶說法避重就輕，必須等其他涉案的7人到案後才能釐清。

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▼養殖戶透露，有業者2個禮拜內已經被偷剪6次電纜。（圖／記者陳崑福翻攝）