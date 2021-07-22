又有國家元首遇刺！馬達加斯加總統險斃命　多名外籍人士落網

▲馬達加斯加總統拉喬利納。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲國家馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）遇刺一案，法新社22日引述檢方說法指出，拉喬利納險遭暗殺，但所幸逃過死劫，成功活了下來。如今有多名外籍嫌犯涉及暗殺行動被逮捕，其中包括2名法國人。

馬達加斯加總統拉喬利納遇刺後，當局展開追捕，數名外籍人士及馬達加斯加人20日落網。檢方透過聲明指出，依據掌握的線索，嫌疑人設計了除去特定人士的計畫，其中包括國家領導人。

法國國際廣播電台消息指出，在多名嫌疑犯之中，其中一人為法裔馬達加斯加人拉法諾哈拉納（Paul Rafanoharana），在家被捕，而法國人佛朗索瓦（Philippe Francois）則是在馬達加斯加的伊瓦圖國際機場遭逮，當時他正準備前往法國。

路透報導，當局並未具體說明外籍嫌疑人的國籍，且這起暗殺陰謀的規模或嚴重程度並未公開。檢方表示，相關調查目前仍在進行中，無法透露更多細節。

拉喬利納2019年就任馬達加斯加總統一職，此前曾經打過一場激烈選戰，對手還曾向憲法法院提出上訴，最終取得認可才當上總統。

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