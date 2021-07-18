海地總統第一夫人返國！穿防彈背心全身黑　準備出席丈夫葬禮

▲海地第一夫人瑪婷17日返抵國門，她身穿黑色防彈背心、戴著黑色口罩，右手臂仍需使用吊帶輔助。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

海地總統摩依士7日遇刺喪命，第一夫人瑪婷（Martine Moise）重傷送往美國佛州邁阿密接受治療後，已於當地17日返回海地，料將參加23日摩依士23日的葬禮。

美聯社報導，遇刺事件發生後，瑪婷在事先未公開的情況下，身受重傷的她被送往邁阿密一間醫院接受治療，震驚海地。如今她已搭機返國，步出首都太子港機場，緩緩走下台階，可見她身穿黑色連身裙、黑色防彈背心、戴著黑色口罩，且右手臂仍需使用吊帶輔助。而代理總理喬塞德（Claude Joseph）及其他官員前往機場接機。

現已知摩依士的葬禮將於7月23日在海地北部城市海地角（Cap-Haitien）舉行，預料瑪婷將會出席。海地當局稱，此次暗殺摩依士的行動涉及多方，包括海地人、海地裔美國人及前哥倫比亞士兵。

目前摩依士遇刺一案仍有許多細節尚未釐清，哥倫比亞也針對此案展開調查。

哥倫比亞警察局長巴爾加斯（Jorge Vargas）曾說，涉案者最初接收到的任務是活捉總統，但直到行動日的前3天，哥倫比亞傭兵卡帕鐸（Duberney Capador）及李維拉（German Rivera）才知曉必須殺害摩依士，而下達殺人指令的人正是海地前司法部官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）。

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