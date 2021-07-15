海地總統刺殺案主嫌「案發前多次會面」　討論籌組新政府

▲海地總統遇刺身亡後，全國陷入動盪局面。圖為警察守衛美國駐海地大使館。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在家中遇刺身亡，調查單位14日根據最新調查結果指出，63歲醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon）等多名主嫌，在案發前數個月曾多次會面，可能就是為了「密謀」政變。但其他與會者表示，會議上絕對沒有提及刺殺，而是計畫在摩依士請辭下台後，協助薩農籌組新政府。

《紐約時報》報導，海地警方、哥倫比亞情報單位先前鎖定數名主嫌，卻無法釐清每人之間的關聯，經過偵訊並獲取照片證據後指出，薩農與其他3名主嫌去年及今年5月曾在美國佛州、多明尼加共和國多次會面。

▲刺殺海地總統的嫌犯中有兩人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

海地警方指控，薩農意圖推翻摩依士成為海地總統；私人維安公司老闆英特里亞戈（Antonio Intriago）聘僱哥倫比亞傭兵，並將槍手帶往海地；金融借貸保險公司負責人文泰米拉（Walter Veintemilla）資助刺殺案。此外，上述3人在暗殺前都與已遭拘留的主嫌索拉吉斯（James Solages）會面。

佛州布勞沃德學院（Broward College）退休經濟學教授杜弗格（Parnell Duverger）參加過約10場會議，親自與薩農及其他專家討論海地的未來政府。但他強調，根本沒人談到政變或謀殺，「如果有人提起政變，我就不會再參加（會議），更別說是謀殺了」。

▲已故海地總統摩依士（Jovonel Moïse）。（圖／路透）

70歲的杜弗格表示，由於摩依士面臨數個月的激烈示威，被人民要求請辭，因此眾人計畫在此事成真後，協助薩農組成過渡政府，「我們的想法是，要為這種可能性做好準備。在那些會議上，我們都相信他將成為總理」。

另一名與會者吉洛（Frantz Gilot）曾任聯合國顧問，他透露會議約有20人出席，「薩農自稱是潛在總理人選，並且談論他對海地的夢想與願景」，但大家「永遠不可能」密謀刺殺摩依士。

海地當局目前未能提出具體證據，說明薩農犯案手法和政變計畫，也難以證實那些會議上是否真的討論到暗殺摩依士。協助調查的美國與哥倫比亞官員直至14日早上仍無法審訊大部分被捕嫌犯，因此目前只能仰賴海地警方的說法。

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