快訊／桃園特殊交友圈再爆6例！足跡曝光：家樂福超市、全聯

▲桃園市長鄭文燦說明今日疫情 。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

國內今（22日）新增30例本土個案，其中桃園市增加7例。對此，市府召開防疫記者會說明，6例為確診個案接觸者（案15596、案15597、案15598、案15609、案15610、案15611），另1例則是感染源調查中（案15608）。其中，根據今日個案接觸過的確診者案號來看，均與特殊交友圈有關。

鄭文燦指出，今日6例有明確感染源的確診個案，分為四個部分來說明，第一部分是桃園某公司同部門有2例確診，為案15596、案15610，其中案15610因家人（案15575）匡列為接觸者，採檢確診。此外，案15610曾接觸案15523、案15524，推測是感染源，傳給家人以及同事；針對個案公司，已匡列80人居家隔離、18人自主管理，今日粗估有700人進行PCR採檢，以確保職場安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二部分，是跟桃園市文化局員工（案15574）有關，個案的母親（案15597）、室友（案15598）因接觸過，採撿確診，而室友為某公司內勤，目前採檢43人，已匡列18人居家隔離。換句話說，這名文化局員工同時跟室友確診，並傳染給家人。

第三部分，案15609為案15504接觸者，採檢後確診。第四部分，案15611為案15583室友，隔離後採檢確診。至於一例感染源待查，為案15608，是一名女性收銀員，曾陪家人看病，快篩陰性，進行PCR篩檢後確診 ，Ct值31。

此外，市府也公布先前的確診者（案15534、案15575、案15583）7/11-7/17的足跡，包括家樂福、全聯、Costco、全國食材廣場以及假日花市等地點；另公布今日確診者案15596、案15609、案15610）足跡，其中可見家樂福超市、全聯、虎頭山公園等地。提醒民眾若有出入相關場所者，若有症狀或自我懷疑，請立即撥打1922。

▲▼桃園0722疫情記者會。（圖／市府提供）