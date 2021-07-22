桃園確診男Ct值15.62到台中開房　搭高鐵這兩班車移動

▲桃園確診男病毒量高到台中開房，搭高鐵這兩班車移動。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

全台期盼下周解封降級之時，各地卻陸續發生跨縣市超連結傳播鏈，今傳出桃園超連結傳播鏈延燒至台中，其中個案15567在19日發病，確診前在7月14日曾從桃園搭乘高鐵至台中探親，還到勤美誠品綠園道及優勝美地汽車旅館太原會館，15日再搭乘高鐵返回桃園，由於其Ct值15.62，病毒量高，台中市衛生局緊急匡列居家隔離5人並PCR採檢，有4人陰性、1人等待結果，另外自主健康管理匡列4人、PCR結果等待中。

根據桃園市政府調查，案15567是30多歲男性，因和18日確診的台北電腦員工（案15524）有接觸，出現症狀後自己買快篩試劑檢測陽性，到醫院採檢確診，桃園市部分已匡列8人，另因足跡涉及台中，桃園市遂通知台中市政府。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市衛生局長曾梓展表示，案15567沒有工作、19日因出現症狀、胸悶、咳嗽，遂自行買快篩劑篩檢結果是陽性，到醫院PCR採檢陽性確診，Ct值15.62。

疫調顯示，確診個案14日搭乘高鐵825車次到台中，但已忘記座位，當天下午去逛勤美誠品綠園道，隨後到優勝美地汽車旅館開房、隔日搭乘高鐵666車次、坐在8車12A回到桃園。