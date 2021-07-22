花蓮秋行軍蟲防治成效好！進入防疫第3階段　農民自主管理

▲▼花蓮秋行軍蟲防疫正式進入第三階段由農民自主管理，無須逐案通報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府因應行政院農業委員會「秋行軍蟲災害緊急應變小組」自今年7月，秋行軍蟲防疫策略已正式進入第三階段由農民自主管理。而自6月初有通報一例發生在飼料玉米作物後，距今1個月餘，皆無再接獲通報。

農業處長吳昆儒說明，雖然自7月1日起秋行軍蟲發生之田區已無須再逐案通報，但後續將會持續進行秋行軍蟲田間監測工作，也會持續向農民教育宣導，強化自主管理能力，同時輔導農民依整合性管理技術落實防治措施，減少化學農藥使用方式防治。

農業委員會自2018年起推動友善環境農業資材補助計畫，農民可於合格販售通路購買防治秋行軍蟲的生物農藥，取得購買憑證後，可到農會或公所申請補助，農委會亦將持續開發秋行軍蟲整合性管理技術，提供農民田間應用。農民若發現其他作物遭受危害，請通報以利轉達農委會據以評估緊急防治藥劑。

▲▼花蓮自今年6月初迄今僅通報一例，發生在飼料玉米作物。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮呼籲，農民可應用秋行軍蟲整合性管理技術（IPM）落實防治措施，此種措施係整合多種防治方法的管理策略，以預防為主、治療為輔，當種植秋行軍蟲偏好之寄主作物如玉米等，預防上在苗期階段應加強巡田監測（幼苗期每周一次，幼苗期過後每兩週一次），並可採行耕作防治（田間清潔、採收後翻耕淹水或曝曬、輪作）及物理防治（摘除卵塊、幼蟲）等，如果秋行軍蟲危害到達防治基準時（幼苗期、輪生初期、輪生中期、抽穗期至果實期受害率達10%，輪生後期至抽穗前受害率達20%），則施用化學藥劑防治，只要及早發現並依正確方法適時防治，其防治效果良好。

黃得榮提醒農友，如另有相關施藥或整合性管理技術指導需求，可洽花蓮區農業改良場協助，或至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局官網秋行軍蟲專區查詢相關資訊。

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