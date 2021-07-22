防疫兼緝毒　取締未戴口罩男南警查獲安非他命

▲台南市警一分局德高派出所，取締一名未戴口罩王姓男子時，查獲該男子持有安非他命毒品3小包。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

疫情三級警戒延長至7月26日，台南市警一分局加強防疫稽查，德高派出所於21日凌晨取締一名未戴口罩王姓男子時，發現他神情有異，進而查獲該男子持有安非他命毒品3小包，全案依毒品罪嫌送辦。

市警一分局德高派出所所長陳宗鑫及警員林任縈，21日凌晨執行巡邏勤務，於3時許途經轄內自由路段發現一名男子未戴口罩佇立於超商前，基於疫情三級警戒，員警見狀便上前取締。

不料警方在查證該王姓男子身分相關資料時，發現王男神色十分緊張，且身體不自覺的發抖，員警即察覺有異，欲進一步盤查時，王男自知露餡難逃法網，便主動交付藏於包包內的安非他命3小包，警方依法當場查扣逮捕，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，另未戴口罩部分，則依傳染病防治法函請衛生單位裁罰。

第一分局分局長方國璽表示，打擊犯罪查緝毒品一直是治安工作的重中之重，警方將持續展現強勢作為及查緝決心，並且針對查獲的毒品案件，持續溯源追查毒品來源，還給市民乾淨無毒的家園。一分局長方國璽呼籲，新冠肺炎疫情逐漸趨緩，民眾外出活動增加，也希望大家都能持續配合政府防疫措施，共同對抗疫情。

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