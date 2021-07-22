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不捨醫護滿身汗！應曉薇攜企業捐2座「採檢亭」給北市聯醫

▲不捨醫護滿身汗！應曉薇捐2座「檢疫亭」。（圖／翻攝自應曉薇祝您幸福臉書）

▲臺北市議員應曉薇與昊麒國際有限公司、金昱機電工業有限公司今日(7/22)共同致贈臺北市聯合醫院仁愛院區兩座「採檢亭」。（圖／翻攝自應曉薇祝您幸福臉書，下同）

生活中心／綜合報導

本土疫情雖然逐漸緩降，但每天還是有很多採檢需求，不少醫護身穿防護衣在戶外頂著大太陽幫民眾採檢，不到幾分鐘就汗流浹背，不捨醫護每天滿身汗的工作，臺北市議員應曉薇與昊麒國際有限公司、金昱機電工業有限公司今日(7/22)共同致贈臺北市聯合醫院仁愛院區兩座「採檢亭」，內裝設冷暖氣機，讓醫護可以在舒適的空間進行採檢工作。

▲不捨醫護滿身汗！應曉薇捐2座「檢疫亭」。（圖／翻攝自應曉薇祝您幸福臉書）

▲「採檢亭」內裝設冷暖氣機，讓醫護可以在舒適的空間進行採檢工作。

為維繫臺北市民的健康盡一份心力，也協助醫生採檢時空間環境升級，聯合醫院黃勝堅總院長及仁愛醫院蕭勝煌院長出席捐贈儀式，謝謝透過應曉薇議員大力的協助投入防疫工作，並加強保護第一線採檢的醫護人員，今日現場採檢亭已開始使用，「採檢亭內醫生不需要穿厚重隔離可在壓力下輕鬆採樣」。

應曉薇表示，「當臺北市疫情發生之初，兩家廠商於第一時間就要捐給臺北市採檢亭，因為當時仍有許多醫院都在借用採檢亭，應曉薇請廠商應先給最需要的醫院，現疫情雖較緩和，廠商沒忘記要捐給應曉薇採檢亭的事，讓應曉薇很感動，經與聯合醫院討論，決定捐贈給台北市聯合醫院中興及仁愛兩院區」。

應曉薇進一步說明，「每台採檢亭的出廠需要進行一系列測試，防水洩漏、凝結除霧、換氣率等，每樣檢查都需要經過工研院的驗收，因此整整需要花近一個月的時間嚴謹測試」。面對台灣此次疫情震撼教育，又無法得知疫情何時結束，台北市仍應有充足採檢亭以備不時之需，尤其為讓亭內醫師新冠肺炎篩檢時更安全、舒適，夏天炎熱、冬天濕冷採檢亭內冷暖氣都能發揮功能，應曉薇最後表示雖然臺北市的疫情逐漸趨緩但仍不可掉以輕心，更鼓勵民眾儘快完成疫苗接種，降低醫護人員的工作壓力。

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