秀姑巒溪4隻死鴨引關注！動防所採樣追死因：勿亂棄置免受罰

▲花蓮動防所會同九河局人員現場檢視鴨體了解死因。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮秀姑巒溪遊客中心附近河床上發現四隻死亡鴨隻引發關注，花蓮縣動植物防疫所獲報立即派員前往現勘，經初步目視，死亡鴨隻應已有死亡數日，身體多已呈現腐爛，防疫所人員採様後就地掩埋。

秀姑巒溪屬中央轄管河川，花蓮縣政府當日接獲水利署第九河川局通知，旋即派員會同前往現場會勘，經動植物防疫所獸醫師現勘發現四隻鴨隻皆已腐爛，推測死亡已有數日，雖難以判斷可能死因，但仍採樣後送進一步檢驗有無法定動物傳染病。鴨隻屍體則由第九河川局人員就地掩埋、消毒。

由於案發地點附近並無養鴨場，不排除為一般家庭飼養戶之可能。為避免潛在疫病風險，動防所近日將請各鄉鎮巿公所訪視轄區養禽戶或零星飼養戶，宣導切勿任意棄置斃死動物，並落實疫情通報。

▲河床上4隻亡鴨已全身腐爛，難判斷死因，經採樣後就地掩埋。

農業處長吳昆儒表示，花蓮縣境內多數河川溪流為確保水資源之清潔，維護生活體系改善生活環境，已依水污染防治法經中央或地方公告為「水污染管制區」，請相關畜禽業者或民眾切不可隨意丟棄畜禽動物屍體，或進行任何可能污染水體的行為，以免違法受罰。

吳昆儒呼籲，近年來，國際社會包括台灣已發生重大動物傳染病如非洲豬瘟、牛結節疹、高病性家禽流行性感冒（禽流感），所以當畜禽場飼養的動物如遇有疾病方面問題，應尋求特約獸醫師技術輔導或通報當地動物防疫機關（公所）獸醫師，若動物死亡率偏高或懷疑發生法定動物傳染病時，依法應向儘速通報，並配合相關處置，以避免疫情擴散影響花蓮縣畜禽產業，且切不可隱匿疫情。

動防所提醒民眾，若違反動物傳染病防治條例規定，可處新台幣5~100萬元罰鍰。而任意棄置動物屍體，涉及違反水汙染防治法、廢棄物清理法或畜牧法等相關法規，則將由環保局、農業處等權管單位依法裁處，請民眾切勿以身試法。

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