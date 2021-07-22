快訊／國道通霄段驚悚車禍　車體1／3消失！天雨連環撞駕駛命危

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號苗栗通霄路段，22日中午11點半左右，1輛BMW小客車疑似天雨路滑，失控打滑撞內側護欄後再彈退橫越車道，遭到行駛外側車道的大貨車追撞，造成自小客車2人1傷1命危；詳細肇事原因，警方正調查釐清中。

▲1輛BMW小客車行駛國道3通霄段時，因天雨路滑失控撞上內側護欄後，又遭後方大貨車撞擊，造成車內1傷1命危。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，22日中午11時19分接獲通報，稱在國道3號通霄段南下141公里處內側發生車禍，立即派員前往處理，抵達時現場為1輛BMW小客車橫在車道上，有2人受困在內，救援人員用破壞器材將2人救出，其中簡男（32歲）意識清楚右耳耳漏，頭部腫脹，送往通霄光田醫院救治；但駕駛救出後失去呼吸心跳，送往李綜合醫院搶救中。

▲車禍發生後，小客車橫在車道上，也造成交通短暫受阻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據大貨車駕駛表示，當時正下著大雨，他正行駛在外側車道，突然前方小客車打滑失控，撞上護欄後整台車橫在車道上，他見狀後立刻緊急煞車，但還是撞了上去；因衝擊力道強大，小客車左邊半個車身都扭曲變形，駕駛才會夾在車內深受重傷，至於肇事責任歸屬，警方還在詳查中。

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