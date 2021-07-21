轎車擦撞機車女騎士倒地　駕駛直接開走吃肇逃官司

▲北市南港路20日發生一起自小客車擦撞機車，未下車查看吃上肇事逃逸官司的車禍案例。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市南港路1段277巷20日下午3時20分許，發生一起汽車與機車碰撞交通意外，機車女騎士王女右手右腳擦挫傷倒地，但肇事車輛撞到機車後卻未留在事故現場逕行開走，涉嫌肇事逃逸，被撞的王姓女子無奈報警求助。

對此南港警方表示，所幸警方收到路過車禍現場的車輛駕駛人熱心提供行車紀錄器影像，對這起肇事逃逸事件展開偵辦，目前南港警方已依法通肇事汽車駕駛到案說明事，並將依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌將他函送偵辦。

▲南港警分局交通分隊長林宏志說明車禍發生須報警到場處理，以免無端吃上肇事逃逸官。（圖／記者張君豪翻攝）



南港警方呼籲駕駛人：民眾若行駛路上發生車禍，駕駛人、肇事人應在適當距離處豎立車輛故障標誌，及其他明顯警告設施，有受傷者，應迅予救護打119派遣救護車。

雙方不得任意移動肇事車輛或破壞現場證據，除非車禍雙方均同意移置車輛時，也必須應先拍照或錄影錄標繪車輛位置存證、才能將車輛移置路旁不妨害交通處；無人傷亡車禍、且車輛尚能發動者，也必須拍照錄影等方式存證相對位置後，如果雙方不能和解，最好請警方到場處理以維護雙方權益。

警方指出：如這起案例中駕駛擦撞機車後逕行離開，會違反道路交通管理處罰條例第62條第4項「肇事致人受傷逃逸」之規定，依法得吊銷駕駛執照；如致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷駕駛執照並不得再考領。

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