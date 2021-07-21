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台中18歲情侶夜遊「自摔噴飛」撞車！女友目睹他慘死崩潰

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市北屯區東山路20日深夜發生死亡車禍，18歲張姓男騎士載著18歲的邱姓女友外出，因不明原因自摔，撞上等待左轉的黑色轎車。張男送醫不治，邱姓女友得知噩耗當場崩潰，詳細事故原因仍待警方釐清。

警方指出，20日晚間11時8分獲報車禍案件，初步調查張男深夜從東山路一段市區往大坑方向行駛，經過祥順路口時，不明原因自摔，連人帶車噴飛滑行。當下，張男大力撞上35歲張姓女駕駛的黑色轎車，巨大的撞擊聲讓張女及劉姓女乘客都嚇傻。

▲▼台中北屯東山路、祥順路口車禍，騎士不治。（圖／民眾提供）

▲▼台中北屯東山路、祥順路口車禍，18歲男騎士不治。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中北屯東山路、祥順路口車禍，騎士不治。（圖／民眾提供）

警方表示，張男當下傷勢嚴重、意識昏迷，送醫急救後於21日凌晨宣告不治；坐在機車後坐的邱姓女友則因衝擊而飛到路邊，全身多處擦傷，送醫後並無大礙，而張姓男騎士及張姓女駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待釐清。

據悉，張男與邱女趁暑假的晚上相約出遊，卻在過彎時因不明原因自摔，撞上對向車道在待轉的自小客才停住。另外，邱女得知男友死亡後，情緒非常低落。據《聯合報》的報導，張男的父親得知噩耗後悲痛萬分，透露兒子跟家人關係不好，因獨自住在外面而不清楚其交友狀況，沒想到如今卻發生死亡車禍。

▲▼台中北屯東山路、祥順路口車禍，騎士不治。（圖／民眾提供）

▲▼台中北屯東山路、祥順路口車禍，騎士不治。（圖／民眾提供）

▲▼台中北屯東山路、祥順路口車禍，騎士不治。（圖／民眾提供）

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