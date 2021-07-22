替王必勝說話！周玉蔻嗆柯文哲「是個屁」：侮辱台灣人做人的標準

▲周玉蔻、柯文哲。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

記者蘇晏男、袁茵／台北報導

北農、環南市場日前爆發群聚感染，中央與北市府2日成立聯合前進指揮所防堵疫情擴散，並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官；但對於外界稱此為中央接管，柯文哲不滿表示，每個動作都是北市府執行，王必勝對北農有什麼貢獻？消息一出，資深媒體人周玉蔻22日反嗆，「柯文哲再度証明他就是個屁！」

柯文哲21日晚間接受資深媒體人黃光芹專訪，影片於22日播出。訪談中，有關中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中帶隊接管北農、環南，柯文哲表示，「不是⋯什麼叫接管？要怎麼接管？」每個動作都是北市府要執行，這要怎麼接管？「每天開聯合指揮所，拜託！每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話。」

黃光芹追問，是否覺得聯合前進指揮所沒有實質效用？柯文哲說，這很簡單，倘若他講的話不算數，那「去訪問王必勝，請他說出對北農有什麼貢獻？讓他自己講！」

而環南市場方面，柯文哲認為，「還不是一樣！請他（王必勝）自己去講！每個口令都是我執行的，要怎麼接管？中央要派人來嗎？」從市場處到環保局，每個局處都是北市府的，且台北榮總是台北市政府聯絡的，亞東醫院也是他親自去拜託恩師、亞東醫院副董事長朱樹勳的，不然不到2天時間要做1.1萬份PCR該如何執行？

對於柯文哲的說法，周玉蔻下午在臉書嗆聲，「柯文哲再度証明他就是個屁！說這種沒心肝的話，實在是侮辱台灣人的基本道德是非與做人的標準！」