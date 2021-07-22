　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替王必勝說話！周玉蔻嗆柯文哲「是個屁」：侮辱台灣人做人的標準

▲周玉蔻、柯文哲。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

▲周玉蔻、柯文哲。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

記者蘇晏男、袁茵／台北報導

北農、環南市場日前爆發群聚感染，中央與北市府2日成立聯合前進指揮所防堵疫情擴散，並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官；但對於外界稱此為中央接管，柯文哲不滿表示，每個動作都是北市府執行，王必勝對北農有什麼貢獻？消息一出，資深媒體人周玉蔻22日反嗆，「柯文哲再度証明他就是個屁！」

柯文哲21日晚間接受資深媒體人黃光芹專訪，影片於22日播出。訪談中，有關中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中帶隊接管北農、環南，柯文哲表示，「不是⋯什麼叫接管？要怎麼接管？」每個動作都是北市府要執行，這要怎麼接管？「每天開聯合指揮所，拜託！每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話。」

黃光芹追問，是否覺得聯合前進指揮所沒有實質效用？柯文哲說，這很簡單，倘若他講的話不算數，那「去訪問王必勝，請他說出對北農有什麼貢獻？讓他自己講！」

而環南市場方面，柯文哲認為，「還不是一樣！請他（王必勝）自己去講！每個口令都是我執行的，要怎麼接管？中央要派人來嗎？」從市場處到環保局，每個局處都是北市府的，且台北榮總是台北市政府聯絡的，亞東醫院也是他親自去拜託恩師、亞東醫院副董事長朱樹勳的，不然不到2天時間要做1.1萬份PCR該如何執行？

對於柯文哲的說法，周玉蔻下午在臉書嗆聲，「柯文哲再度証明他就是個屁！說這種沒心肝的話，實在是侮辱台灣人的基本道德是非與做人的標準！」

ET快訊
朝降級方向努力！陳時中曝「指引已訂好」：這兩天公布
LIVE／北台降雨「紫爆」！慢烟花最新路徑　氣象局說明
診所堅收掛號費嗆「賴帳」　陳時中回應了
快訊／今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約
降級前本土暴增30例！　陳時中：5例關聯不明
雙北確診再回雙位數！　今增30例本土「分佈4縣市」
快訊／今一口氣增30例本土！　另增4例死亡
搶先打完2劑高端！　吳鈴山「擔心一件事」曝10多位家人副作用
為何愛莉莎莎29歲能打疫苗！　「被歸第9類」健保卡太精彩
快訊／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」
LIVE／727降級「最新指引」將公開　陳時中說明
老公偷吃閨蜜！　人妻聽「彩券號碼」露餡抓包
烟花進逼！北部風雨漸強　一張圖秒懂各國預測

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

烟花來襲！台灣191處易成孤島地區曝光　內政部完成8項整備

替王必勝說話！周玉蔻嗆柯文哲「是個屁」：侮辱台灣人做人的標準

政府賴帳疫苗掛號費！　藍委還原陳時中當時說…怒批「承諾又跳票」

美參眾議員提案促國民兵與台灣合作　外交部：感謝跨黨派強勁支持

不重視體育？行政院公布預算反擊：至少已投入81.22億

紓困5.0評估中！1600億怎麼用？　國發會已開始蒐集振興意見

快訊／行政院宣布：已完成3600萬劑莫德納採購

莫德納採購追加3600萬劑何時到？　行政院：預排時程配合賣方市場

快訊／民進黨9立委聯合聲明：衛福部應儘速補助接種診所140元費用

劉和然揭新北「緩降級」三原則：分2階段、4梯次調整

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

烟花來襲！台灣191處易成孤島地區曝光　內政部完成8項整備

替王必勝說話！周玉蔻嗆柯文哲「是個屁」：侮辱台灣人做人的標準

政府賴帳疫苗掛號費！　藍委還原陳時中當時說…怒批「承諾又跳票」

美參眾議員提案促國民兵與台灣合作　外交部：感謝跨黨派強勁支持

不重視體育？行政院公布預算反擊：至少已投入81.22億

紓困5.0評估中！1600億怎麼用？　國發會已開始蒐集振興意見

快訊／行政院宣布：已完成3600萬劑莫德納採購

莫德納採購追加3600萬劑何時到？　行政院：預排時程配合賣方市場

快訊／民進黨9立委聯合聲明：衛福部應儘速補助接種診所140元費用

劉和然揭新北「緩降級」三原則：分2階段、4梯次調整

鄧愷威保送、暴投、控球不穩只投3局退場　連5場未滿5局

烟花逼近台灣！指揮中心宣布：明後兩天疫苗配送延後

朝降級方向努力！陳時中曝「指引已訂好」：這兩天公布

正妹脫褲秀「鐵盤遮下體」！網驚見一叢黑傻眼：微解封了

微解封也救不了！拉拉山「人氣民宿」訂房率、水蜜桃產季時間曝

診所免費打疫苗　陳時中坦言不合理「行政費從40元增至100元」

7月住家電費優惠　1000度以下才有「非夏月價」

疫苗覆蓋率台南是6都最後？　陳怡珍籲爭取疫苗加快施打

失智據點開放指引出爐！打疫苗未滿14天「要提供3天內陰性證明」

台南發放愛心防疫便當　江啟臣：紓困救急、振興消費應雙管齊下

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

政治熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／行政院宣布：已完成3600萬劑莫德納採購

劉和然揭新北「緩降級」三原則：分2階段、4梯次調整

新北紓困方案曝光　家庭扶助金每戶發1萬元

快訊／診所堅持收200元　新北衛生局21日起暫停配發

柯文哲批：請王必勝自行說明「對北農的貢獻」

紓困5.0評估中！1600億怎麼用？　國發會已開始蒐集振興意見

快訊／中國鄭州洪災多人傷亡　蔡英文慰問並表達哀悼

快訊／衛福部曝「2降級關鍵」　將訂定逐步解除限制指標

LIVE／727降級、夏季電價凍漲﹑烟花來襲　行政院最新說明

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

7月電價凍漲措施曝　政院最快今定案

柯文哲探詢3採購管道　舉債80億買疫苗

更多熱門

相關新聞

6偷渡移工確診闖國境　蘇貞昌要求專案辦理嚴守邊境

6偷渡移工確診闖國境　蘇貞昌要求專案辦理嚴守邊境

我國21日新增25例新冠肺炎確定病例，其中9例為境外移入；其中，有6名是犯罪集團偷渡被海巡署攔截。對此，行政院長蘇貞昌指示海委會、農委會賺案處理，嚴防邊境防疫措施因走私、人口販運等被突破。

為什麼柯文哲要自購疫苗？　蔡壁如曝前老闆看到了4件事

為什麼柯文哲要自購疫苗？　蔡壁如曝前老闆看到了4件事

柯文哲批：請王必勝自行說明「對北農的貢獻」

柯文哲批：請王必勝自行說明「對北農的貢獻」

2024考慮「柯郭合」？　柯文哲：順其自然、水到渠成

2024考慮「柯郭合」？　柯文哲：順其自然、水到渠成

柯文哲：郭台銘買疫苗到貨時間不會太快

柯文哲：郭台銘買疫苗到貨時間不會太快

關鍵字：

北農環南市場柯文哲周玉蔻王必勝

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

726降級不解封！陳時中14:00說明

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面