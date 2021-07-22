2024總統大選考慮「柯郭合」？　柯文哲：順其自然、水到渠成

▲柯文哲。（資料照／北市府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

距離2024總統大選還有三年，台北長柯文哲未來是否參選受到各界關注，他也在廣播節目《新聞不芹菜》中表示，要選的話也是每天過日子，沒有改變啊，至於是否考慮「柯郭合」？柯文哲坦言「順其自然」。

主持人黃光芹逾節目中直問「2024選總統選定了嗎？」柯文哲停頓3秒後回應，「我只有說不選才告訴大家，要選嗎？ 我要選也是每天過日子，沒有改變啊」，他比喻自己目前的心境「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」，只要心存善念盡力做，不要為目的扭曲自己。

黃光芹說，柯文哲因為敢嗆敢說，某種程度吸引泛藍、深藍選民，也被封為反綠陣營，若參選總統的話，應該可拿到不少選票，但柯文哲表示引述香港電影《武狀元蘇起兒》台詞，「今天如果民進黨幹的好好的，為什麼要有反綠」， 最大敵人是自己，不過我太率性，常常罵人，人家都提醒說要選總統的人不可以這樣。

黃光芹也提到，先前在2020大選前曾與鴻海集團創辦人郭台銘有過會談，未來2024總統大選是否有機會合作？柯文哲說，「順其自然啦，水到渠成，水沒有到渠也不會成」，現在要煩惱三年後的事嗎？改怎麼做就怎麼做，當然還是朋友越多，敵人越少，但我喜歡喜歡罵人就沒罵人，沒辦法。

若藍營推出候選人，是否有思考合作獲取更高的當選機率？柯文哲以北市府小內閣舉例，政治一定要分哪一黨嗎？我在北市府給台灣政治立下模板，副市長沒有藍綠，「我們為什麼要把別人當敵人，以服務市民的概念，我在北市議會只有一席也是好好的，若需要做的我也幫你做啊」。