為什麼柯文哲要自購疫苗？　蔡壁如曝前老闆看到了4件事

▲台北市長柯文哲。（圖／資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲日前鬆口買第三劑疫苗，最新傳出3條疫苗採購管道的訊息，引發關注。前柯文哲辦公室主任、民眾黨立委蔡壁如22日表示，柯文哲想買疫苗的關鍵，是因為他看見了四件事，包括：國內疫苗不足、疫苗施打率過低、政府不公開疫苗採購數量資訊，且病毒演化速度比原本料想得更快，因此才想要為民眾購買疫苗。

柯文哲日前拋出舉債購買疫苗主張，對於最新傳出有2條市府管道、1條民眾黨管道，共3條自購疫苗管道可進行的說法，蔡壁如今天受訪表示，我國疫苗不足是事實，截至目前，扣除友邦援贈和企業及民間團體捐贈，政府仍沒辦法告訴民眾到底買了多少疫苗。

她指出，目前全國施打第一劑疫苗的施打率僅23％，這個也是事實。另外，病毒在變異，從早期的「武漢肺炎」病毒，到英國變異株（Alpha）和印度變種病毒（Delta），病毒演化速度可能比人們想像中的還要快。

蔡壁如說，中央流行疫情指揮中心買了疫苗，但到底要買多少外界仍然不知道，有人去詢問又被說「居心叵測」，根本無從得知指揮中心到底要為老百姓買多少疫苗。

蔡壁如強調，，身為一個地方首長，尤其柯文哲又是首都市長，想要為民眾買疫苗，相信大家是可以理解的。