快訊／衛福部曝「2降級關鍵」　將訂定逐步解除限制指標

記者蔡文鈴／台北報導

我國疫情趨緩，727起三級警戒可望解除。衛福部22日赴行政院進行會報，針對新冠疫情現況及應處作為專案報告，衛福部表示，目前國內疫情穩定趨緩，疫情警戒已現調降空間，惟部分地區仍有零星群聚及待釐清感染源之個案發生，顯見傳播風險猶在、不可貿然過度放寬防疫措施。

▲三級警戒產業受到衝擊。（資料照／記者湯興漢攝）



衛福部進一步表示，「警戒升降時機」與「管制措施強度」是防疫的重要關鍵，指揮中心將參酌各國防疫經驗，在科學實證的基礎下，同時兼顧防疫安全及民生經濟，訂定逐步解除限制指標；同時，亦將配合疫情發展，持續優化入境檢疫、疫調匡列、防疫追蹤管理及預防接種作業系統，並透過資訊跨區調閱與即時數據分析，協助地方政府進行精準防疫，快速有效阻斷病毒傳播鏈。

衛福部指出，國人疫苗施打率與涵蓋率穩定提升，如再加上多元防疫策略與全民持續積極落實各項防疫措施，定可早日度過疫情難關，迎向健康的防疫生活。

衛福部也提到，國際疫情日趨嚴峻，致使我國境外移入病例及檢出變異株相關個案數持續增加，邊境嚴管不能鬆懈，以全面防堵病毒進入社區。

衛福部特別提醒，目前國內雖已適度解除部分管制措施，但仍為三級疫情警戒，國人絕不可掉以輕心，只有持續主動積極配合各項防疫規定，讓手部衛生、戴口罩、保持社交距離等防疫原則內化成日常習慣，才能讓生活穩定回到正軌、健康常伴左右。

