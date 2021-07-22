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不重視體育？行政院公布預算反擊：至少已投入81.22億

▲▼2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)滿載全國同胞的祝福與期望組團前往東京，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、科技政委唐鳳代表官方前來位選手送行打氣。此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲奧運代表團日前出發前往東京，備戰賽事。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

針對東奧國手經濟艙爭議，體育署長張少熙請辭扛責。針對外界批評不重視體育選手福利，行政院22日表示，自蘇貞昌就任院長以來，至今累積編列了78.22億經費用於基層，還有備戰奧運、每年3億的黃金選手計畫，至少已投入81.22億的經費。

國民黨立委洪孟楷爆料，民進黨政府上台後成立「行政院體育運動發展委員會」，統籌體育政策協調，院長蘇貞昌至今已1年半未開會，要蘇貞昌別甩鍋下屬。

行政院發言人羅秉成說，行政院有各種任務編組型的會報，各有政策上的功能，以運動選手的照顧或辦好賽事，是教育部、體育署全權負責。羅秉成強調，蘇院長自己就是橄欖球校隊、教育部長潘文忠也是運動員，他們都非常重視體育選手的照顧跟職涯發展。

羅秉成指出，蘇院長上任就核定5年63億，做為國家運動園區與人才培育第三期計畫，作為更新硬體、人才培育。同時院長也重視優秀選手退役後的生涯，因此推動優秀選手退役轉任教練的方案，編列15.2億作為經費，目前已經聘任30位，奧運後會再聘任70位，照顧國家珍貴的體育選手。

此外，為了備戰東京、巴黎奧運，政府也編列每年3億推動「黃金選手計畫」，從選手的飲食、訓練、治療等，都有專屬專業團隊全程照顧，不僅有最好的器材器材、專屬教練、物理治療師、訓練師、培訓員等。

羅秉成表示，很遺憾這次因為東奧選手的包機事件，體育署處理不當，院長要求教育部全面盤點選手的航班跟住宿，要求確保所有人都能搭商務艙，而體育署同仁只能搭經濟艙，且與體育選手住同等級的飯店。

羅秉成指出，這次事件政府深自檢討，總統跟院長也表示歉意，希望國人支持、肯定體育選手在前線的努力，希望大家不要抹滅這些年來行政團隊乃至體育界。

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